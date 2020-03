Dyson Corrale: arriva la piastra per capelli senza filo e con modalità aereo

Prodotti per capelli

Siete patite del liscio che più liscio non si può? Dyson ha pensato per voi la piastra per capelli Dyson Corrale, una novità che grazie alle lamine flessibili causa la metà dei danni e garantisce un risultato ottimale.

La piastra per capelli Dyson Corrale è stata progettata per capelli più lisci, morbidi e luminosi.

Le nuove lamine microincise si adattano per abbracciare i capelli, applicando a ogni passaggio calore e tensione in modo uniforme sull’intera ciocca e mantendola allineata, riducendo quindi la dipendenza da temperature elevate.

Adatto a diverse tipologie di capelli, questo tool dotato della tecnologia del controllo intelligente del calore, nonché di una batteria agli ioni di litio a 4 celle, pensata per offrire una performance senza filo, permettendo la creazione di styling dovunque e in qualunque momento.

Dyson ha sviluppato una complessa lamina in lega di rame e manganese, che combina un preciso equilibrio tra sei diversi metalli per garantire il livello ideale di flessibilità, resistenza e conduzione termica.

A differenza delle lamine rigide tradizionali, le lamine flessibili di Dyson Corrale si adattano per abbracciare i capelli, assicurando un maggiore controllo e uno styling avanzato, riducendo quindi la dipendenza dal calore. Adattandosi ai capelli, le lamine applicano la tensione in modo più uniforme e impediscono alle ciocche di scivolare

verso l’esterno. Questo maggiore controllo permette di ottenere un risultato avanzato, ma soprattutto di utilizzare minor calore, riducendo i danni ai capelli del 50% .

La piastra Dyson Corrale si ricarica completamente in soli 70 minuti e offre fino a 30 minuti3 di styling senza filo, ovunque ci si trovi. Durante lo styling, riponendo la piastra sullo stand di ricarica a intervalli regolari o, in alternativa, collegando il filo di ricarica magnetico – con una capacità di rotazione di 360° – è possibile sfruttare una modalità di ricarica ibrida per sessioni di styling prolungate.

Ultima curiosità: anche se al momento non esiste una direttiva specifica, la piastra Dyson Corrale è dotata di una modalità aereo che consente di scollegare la batteria dagli elementi riscaldanti.

Dyson Corrale è disponibile a un prezzo di 499 euro.