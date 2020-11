Se avete ricci crespi e fuori controllo, ma volete abbandonale la piastra in favore di un look naturale di tendenza, capire come fare i capelli con il Curly Girl Method e quali prodotti usare per ottenere il risultato desiderato può essere la soluzione che fa per voi.

Il Curly Girl Method, in inglese semplicemente il “Metodo per Ragazze Ricce”, è stato ideato dall’hairstylist Lorraine Massey, fondatrice dei saloni DevaChan di New York, autrice del libro Curly Girl: The Handbook e, neanche a dirlo, riccia lei stessa.

Lorraine Massey ha già iniziato nei suoi saloni nel 1994 la sua “battaglia” per convincere tutte le ricce a vivere la propria capigliatura con una “pro-curl attitude”, e nel giro degli ultimi anni il suo volume è diventato una specie di “bibbia” per chi ha i capelli naturalmente ricci o mossi e vuole dire addio a piastra e stiratura, ma anche all’effetto crespo, e benvenute a ciocche morbide e onde definite.

Come avverrebbe questo miracolo? I consigli principali riguardano il modo di lavarli, i prodotti da scegliere e l’asciugatura. Vediamo insieme in cosa consiste il CGM.

Come fare i capelli con il Curly Girl Method

Il metodo Curly Girl è una routine per capelli prevalentemente naturale che punta a eliminare le abitudini dannose per i capelli ricci e ad assumerne di nuove più sane. Le regole di base non sono difficili da seguire, ma ognuna può adattarle alle proprie esigenze.

Per iniziare, è necessario eliminare dalla propria hair care routine:

shampoo e prodotti con solfati, silicone non idrosolubile, cera, oli non naturali, alcol, profumo e altri ingredienti chimici aggressivi;

calore eccessivo di phon, piastra e ferro arricciacapelli;

uso di spazzole e pettini;

lavaggi troppo frequenti;

asciugamani di spugna;

tinture per capelli frequenti o aggressive (alla colorazione deve seguire sempre una maschera idratante).

Cosa fare, invece? Ecco gli step da seguire per diventare delle perfette “curly girl”.

Prima di lavare i capelli, districateli con le dite, affinché buona parte dei nodi sia già rimossa in partenza. Con il CGM non si utilizza lo shampoo. Ad esso si preferisce il co-washing, cioè l’utilizzo del balsamo al posto dello shampoo, o il low-poo, cioè l’utilizzo shampoo super delicato con ingredienti naturali in quantità molto moderata. In seguito si può utilizzare un balsamo o una maschera idratante, sempre con un buon INCI, specialmente in caso di capelli particolarmente secchi. I capelli vanno risciacquati con acqua tiepida e, all’ultimo risciacquo, con acqua fredda per chiudere le cuticole. Vanno strizzati delicatamente e tamponati morbidamente per rimuovere l’acqua in eccesso con un asciugamano in microfibra. I capelli non vanno asciugati con il phon, ma preferibilmente all’aria. Si possono avvolgere per 15 minuti nell’asciugamano in microfibra o in una t-shirt bianca di cotone e poi lasciare liberi. In inverno è possibile asciugarli con il phon freddo-tiepido per un massimo di 20 minuti. Se necessario, lo style dei capelli può essere ravvivato con un gel naturale.

Quali prodotti usare

I prodotti per il Curly Girl Method sono pochi, shampoo, balsamo e gel o crema per lo styling, ma vanno scelti con grande accuratezza, sia nella formulazione, che deve essere più naturale possibile, sia per la tipologia di capello (mosso, riccio, afro). Ecco alcune proposte della redazione.