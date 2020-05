I tagli capelli ricci non sono più un tabu, anzi sono tantissime le idee da rubare alle star per sentirsi super trendy. Finita la tirannia della piastra, ogni donna può sentirsi libera di vivere il capello riccio che la Natura le ha dato in dote come meglio preferisce. Anzi, il riccio è così alla moda che anche chi ha i capelli lisci o mossi punta al boccolo per cambiare look e stupire con un tocco di originalità. Il riccio, poi, sta bene con tutti i tipi di taglio: corto, specialmente nella versione afro; medio, con scalature che moltiplicano il movimento; lungo, con cascate di ricci.

Le celebrities scelgono di puntare sul riccio per i look di tutti i giorni ma anche per acconciature eleganti da sfoggiare sul red carpet e abbinare a abiti da sogno. Beyoncé e Shakira, Rihanna e Zendaya, Halle Berry e ancora Keri Russell e Julia Roberts, basta una rapida occhiata per capire che i tagli capelli ricci sono sinonimo di sensualità e di glamour.

Certo, inutile nascondere che il riccio è una tipologia di capelli impegnativa. Le ciocche hanno bisogno di definizione e volume per esaltare al meglio un taglio fatto a regola d’arte, e l’effetto crespo è sempre dietro l’angolo, soprattutto quando gli agenti atmosferici si metto contro di noi con umidità, pioggia, vento.

Per fortuna i migliori prodotti per l’hair care vengono incontro a chi ha i capelli ricci con formulazioni dedicate e multifunzionali. Shampoo, balsamo e maschere specifiche, come gli spray anticrespo, sono alleati imperdibili per un riccio definito, morbido, naturale, dall’aspetto sano e brillante.

Tagli capelli ricci: 5 idee da rubare alle star

Quali sono i tagli di capelli ricci da rubare alle star? Ve lo diciamo noi, in una rapida carrellata con le idee da copiare e da discutere con il parrucchiere di fiducia durante il prossimo appuntamento.

Corti con frangia come Halle Berry

L’attrice ha scelto un taglio corto riccio molto strutturato, che incornicia meravigliosamente il viso ed è completato da una frangia che regala ulteriore movimento e addolcisce i lineamenti spigolosi della star.

Lob con frangia come Zendaya

La poliedrica Zendaya è molto fiera del suo riccio, e lo ha portato in mille modi, dal classico corto afro a cotonature a tutto volume. Il nostro look preferito, però, è questo long bob con frangia look. Ultra glam.

Lunghi con riga centrale come Beyoncé

La scriminatura centrale è sempre più alla moda ed è perfetta per un riccio lungo e sfilato come quello di Beyoncé. Una proposta a tutto volume.

Scalati con ciuffo laterale come Shakira

Una sensuale e inarrestabile cascata di ricci da diva, quella della cantante Shakira. Questo taglio lungo è molto femminile e perfetto con giochi di colore creati da meches o colorazioni particolari.

Coda alta come Rihanna

Se siete alla ricerca di un’acconciatura particolare, con cui stupire, niente di meglio che prendere spunto da una star che lancia tendenze con ogni suo look come Rihanna. “Rubate”, allora, la sua coda alta, con i ricci che riscendono a incorniciare il viso insieme ai lunghi ciuffi della frangia.