I migliori prodotti naturali per la cura dei capelli ricci

I capelli ricci, si sa, hanno bisogno di particolari cure per essere elastici e senza effetto crespo: i prodotti naturali in vendita sono tanti e diversi. La loro specificità? Sono attenti all’ambiente, non solo alla bellezza. I capelli ricci per essere sani e luminosi devono essere idratati per questo è importante usare un balsamo, una crema o una maschera idratante o ristrutturante dopo lo shampoo.

Si tratta di prodotti che vanno applicati dopo il lavaggio e tenuti in posa per qualche minuto, quindi vanno risciacquati con abbondante acqua tiepida. Inoltre, per capelli ricci naturali l’ideale sarebbe lasciarli asciugare all’aria aperta, usare un telo di microfibra e non di spugna, che è causa del crespo nei capelli, oppure una vecchia maglietta di cotone.

Un altro tip per preservare il riccio in ambienti molto umidi? Coprire i capelli con un cappello o un foulard.

Infine, va sempre tenuto presente che lavarsi i capelli troppo spesso può essere nocivo e può rendere i capelli elettrici o tendenti al crespo, soprattutto se si hanno capelli molto ricci e quindi particolarmente in grado di annodarsi tra loro. Lo shampoo, infatti, lava via anche gli oli naturali dei capelli grazie ai quali il capello si protegge naturalmente dagli agenti atmosferici. Per questo, il consiglio è di lavarsi i capelli massimo 2 volte alla settimana e di farlo utilizzando prodotti naturali, come uno shampoo rigorosamente privo di solfati.

Fondamentali, poi, i prodotti per lo styling, indispensabili per dare tenuta e definizione ai capelli ricci. Occhio però a quelli contenenti sostanze di sintesi come i siliconi: non farebbero che seccare il capello, rendendolo ancora più ribelle e ingestibile. La cosmesi bio offre ormai tantissimi prodotti dedicati allo styling, che in molti casi non fanno rimpiangere quelli tradizionali.

I migliori prodotti naturali in vendita? Ecco la top five in vendita su Amazon, corredata dei benefici e dei prezzi di ognuno.

I migliori prodotti naturali per la cura dei capelli ricci

La nostra scelta Davines Siero Crea Ricci Siero elasticizzante 22 € su Amazon 24 € risparmi 2 € Pro Senza parabeni

Senza coloranti aggiunti Contro Nessuno

Siero elasticizzante arricciante per capelli mossi o ricci. Dona una definizione naturale aggiungendo flessibilità e una naturale luminosità ai capelli. Blocca l’umidità e previene l’effetto crespo.

Il miglior rapporto qualità/prezzo È Pura Balsamo Curly Care Balsamo per capelli ricci 19 € su Amazon Pro Senza SLS, parabeni e allergeni

A base di scorze di agrumi mediterranei

A base di scorze di foglie d’olivo

Contro Nessuno

Balsamo per capelli ricci a base di scorze di agrumi mediterranei e foglie d’olivo. È un balsamo per capelli ricci naturali e permanentati, che idrata e dona estrema morbidezza e lucentezza. Protegge i capelli dall’effetto crespo donando l’elasticità al riccio.

Il più venduto Gyada Cosmetics Crema Modellante Ricci Crema Modellante 14 € su Amazon Pro Con pregiati oli vegetali

Non appesantisce i capelli

Non unge i capelli Contro Nessuno

Una crema senza risciacquo studiata per lo styling dei capelli ricci e mossi, ad azione altamente modellante e disciplinante che non appesantisce né unge il capello. La sua formulazione è ricca di pregiati oli vegetali, come lino, cocco, argan e jojoba che aiutano a ristrutturare e nutrire il capello, in sinergia con il burro di karitè e il gel d’aloe che donano un effetto protettivo e anticrespo.

Il più economico Maternatura Crema Arricciante Capelli Ai Fiori D'Arancio Crema senza risciacquo 14 € su Amazon Pro Con acido ialuronico

Con burro di Karitè Contro Nessuno

Crema senza risciacquo, specifica per rendere ricci i capelli mossi o per intensificare il riccio naturale. Setosa e profumata. Le cere di mimosa, di girasole, le fitoproteine più un polimero di estrazione vegetale creano la sinergia perfetta per modellare e fissare i riccioli. L’estratto di aloe, l’acido ialuronico, il burro di karitè, l’estratto di lawsonia, donano una grande quantità di idratazione e nutrizione. I capelli crespi si definiscono, i riccioli sono luminosi, dinamici e vitali.

Il prodotto top ADLX Saloncare Curl Defining Cream Crema Cura Ricci 16 € su Amazon Pro Con olio d'Argan di alta qualità

Cruelty Free Contro Nessuno

Cura Ricci professionale con olio di Argan garantisce ricci perfettamente definiti, senza effetto crespo, che mantengono la loro forma tutto il giorno. Attiva l’elasticità di ogni singolo riccio e garantisce una struttura dinamica. La Curl Defining Cream, grazie al pregiato olio di argan del Marocco, nutre il capello in profondità e dona lucentezza e morbidezza. Inoltre, protegge i capelli contro le influenze ambientali e contrasta i segni del tempo.