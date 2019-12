Shampoo capelli ricci: le marche migliori

Prodotti per capelli

Ogni riccio un capriccio? Of course… ma è fondamentale utilizzare uno shampoo capelli ricci che li sappia curare a dovere, regalando definizione e volume e combattendo l’effetto crespo. In commercio esistono trattamenti pensati ad hoc a seconda delle esigenze: per capelli grassi, capelli secchi, capelli sottili e sfibrati. Molti, poi, sono i brand attenti all’ambiente, che hanno creato linee con ingredienti naturali e con un buon INCI.

Spesso i capelli ricci si presentano crespi, ruvidi e gonfi: per questo necessitano di idratazione e di fissaggio delicato per ottenere un look naturale morbido definito e lucente.

Scegliere i prodotti per capelli più adatti alle proprie esigenze è fondamentale se si vuole avere una chioma sana e lucente. Gli attivi contenuti nella formulazione devono apportare al capello emollienti che sappiano regalare scorrevolezza e contribuire a una buona definizione del ricciolo per un risultato naturale ed elastico. Ecco i nostri 5 best of, con caratteristiche e prezzo di ognuno.

Matrix Total Results Curl Shampoo

Trattamento per ricci elastici e definiti della linea Total Results by Matrix. Aiuta a idratare i capelli controllando il crespo e definendo il movimento.

Caratteristiche : la formula a base di olio di jojoba e amido di frumento nutre i capelli rendendoli soffici e disciplinati

: la formula a base di olio di jojoba e amido di frumento nutre i capelli rendendoli soffici e disciplinati Pro: con la tecnologia anti-frizz Nutri-curl contro l’effetto crespo

Prezzo consigliato: 11 euro Acquista ora

Kerastase Discipline Bain Fluidealiste

Shampoo per capelli indisciplinati da sottili a normali. Assicura una maggiore morbidezza. Rende i capelli più facili da gestire e combatte l’effetto crespo per un risultato naturale e impalpabile.

Caratteristiche : il complesso Morpho-Kératine ristruttura l’uniformità della fibra capillare, avvolgendola come una guaina per un maggiore controllo e per combattere l’effetto crespo

: il complesso Morpho-Kératine ristruttura l’uniformità della fibra capillare, avvolgendola come una guaina per un maggiore controllo e per combattere l’effetto crespo Pro: efficace effetto anti-crespo

Prezzo consigliato: 23 euro Acquista ora

Curly hair bath O-Way

Bagno capelli ricci per capelli naturalmente ricci e permanentati. Deterge i capelli naturalmente ricci e permanentati con estrema delicatezza e un’intensa azione anti-crespo.

Caratteristiche : contiene Liquirizia biodinamica, che riattiva la microcircolazione e svolge un’ azione lenitiva , riducendo eventuali irritazioni del cuoio capelluto; iperico biologico, che dispiega un’azione protettiva, lenitiva e anti-radicali liberi, preservando la giovinezza della fibra capillare; Andiroba etico, promuove la crescita di capelli sani. Eccellente per i capelli ricci, li rende elastici, morbidi e nutriti

: contiene Liquirizia biodinamica, che riattiva la microcircolazione e svolge un’ , riducendo eventuali irritazioni del cuoio capelluto; iperico biologico, che dispiega un’azione protettiva, lenitiva e anti-radicali liberi, preservando la giovinezza della fibra capillare; Andiroba etico, promuove la crescita di capelli sani. Eccellente per i capelli ricci, li rende elastici, morbidi e nutriti Pro: non contiene SLS e SLES, Parabeni, Petrolati, profumi di sintesi e coloranti artificiali

Prezzo consigliato: 25 euro Acquista ora

Aveda Be curly Shampoo

Una detersione delicata perfeziona i ricci, combatte il crespo e accentua la luminosità dei capelli ricci e ondulati. Parte di un sistema a 4 fasi curl perfecting che riduce incredibilmente l’effetto crespo e definisce i ricci fino al 57%.

Caratteristiche : una miscela della proteina del grano e aloe organico si espande quando i capelli sono bagnati e si ritrae quando i capelli sono asciutti per dare risalto ai ricci e alle curve

: una miscela della proteina del grano e aloe organico si espande quando i capelli sono bagnati e si ritrae quando i capelli sono asciutti per dare risalto ai ricci e alle curve Pro: un aroma agli agrumi rinfrescante con lime organico certificato, limone, bergamotto, arancia e altre essenze pure di piante e fiori

Prezzo consigliato: 24 euro Acquista ora

Davines Love Curl

Shampoo elasticizzante disciplinante per capelli mossi o ricci. Ideale per i capelli ricci o mossi che desiderano elasticità. La sua formulazione, caratterizzata da una schiuma morbida e cremosa, è indicata per detergere delicatamente i capelli ricci o mossi e li rende inoltre soffici e leggeri, donando loro volume.

Caratteristiche : la nota che caratterizza la famiglia Love è agrumata e verde

: la nota che caratterizza la famiglia Love è agrumata e verde Pro: contiene mandorla di Noto, elasticizzante e volumizzante

Prezzo consigliato: 15,90 euro Acquista ora