Dopo il successo della prima stagione andata in onda nel luglio 2021, D’amore e d’accordo torna su Real Time in un’edizione in cui le persone comuni lasciano spazio a personaggi famosi in veste di concorrenti. In ogni puntata del game show, la padrona di casa Katia Follesa mette sotto torchio tre coppie vip, per mettere alla prova la solidità della loro relazione. Tra i protagonisti dell’episodio in onda l’8 settembre in prima serata ci sono Alvin e la moglie Kali Wilkes.

Lui è un conduttore televisivo e radiofonico, conosciuto nei primi anni Duemila grazie al celebre programma musicale Top of the Pops. Lo abbiamo visto poi, tra le altre cose, al fianco di Silvia Toffanin in Verissimo e nel ruolo di inviato a L’isola dei Famosi. La musica è una delle sue grandi passioni, e dal 2001 entra nel mondo della radio. Dal 2018 conduce una trasmissione insieme proprio a Katia, di cui sappiamo essere grande amico.

Lei, pur essendo spesso sotto i riflettori a causa della sua relazione, è una donna piuttosto riservata e tenta di mantenere una certa distanza dal mondo dello spettacolo. Ha origini inglesi, ed è nata probabilmente a Leeds (indizio: il suo profilo Instagram si chiama @kalifromleeds).

Alvin e Kali sono una coppia decisamente affiatata. Si sono conosciuti nel 2004, durante le loro vacanze estive, ed è subito scattato qualcosa. Un colpo di fulmine, dice lui, e da allora non si sono più lasciati. Nel 2007 si sono sposati e pochi anni dopo sono nati i loro due figli, Tommee e Ariel. Anche dai loro profili social traspare la complicità che ancora oggi, dopo quattordici anni, caratterizza il loro rapporto. “Credevo che il giorno in cui ti ho incontrata fosse il più bello della mia vita. Mi sbagliavo. È oggi, perché sei ancora qui vicino a me”: con queste parole Alberto (questo il vero nome di Alvin) celebra, su Instagram, il suo amore per la moglie, nel giorno del loro anniversario di matrimonio (che cade proprio l’8 settembre, giorno del loro debutto nello show di Real Time).