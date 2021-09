Clio Zammatteo, meglio nota come Clio Make-up, e suo marito Claudio Midolo sono pronti a mettere alla prova il loro amore. I due sono ospiti nella puntata dell’8 settembre di D’Amore e D’Accordo Vip, il reality show condotto dalla comica Katia Follesa e in onda su Real Time dal 1° settembre.

La famosa youtuber e influencer esperta di trucchi, è sposata con Claudio Midolo, un game designer che ora si occupa di aiutare Clio nella realizzazione dei suoi video. I due sono convolati a nozze nel 2008 e hanno due figlie: Grace Cloe nata il 29 luglio del 2017 e Joy Claire venuta al mondo nel 2020.

Claudio e Clio si sono conosciuti a Milano, dove lui ha frequentato l’Istituto Europeo di Design. Poi un master per la creazione di videogame presso la Parsons The New School Design, nella Grande Mela, dove lei ha deciso di seguirlo. Clio si è iscritta ad una scuola di make-up di New York e nel 2008, dopo il matrimonio, Claudio ha convinto la moglie a mettersi alla prova, pubblicando video tutorial per il trucco.

Fin dall’inizio della sua carriera da youtuber, Midolo ha sempre sostenuto la moglie nel suo lavoro e nella sua passione, occupandosi di ottimizzare i video. In seguito al successo raggiunto da Clio, Claudio è diventato anche co-fondatore della ClioMakeUp, dedicandosi non solo agli aspetti tecnici legati ai video ma anche ai canali social che la sua dolce metà utilizza, cercando di renderli sempre più efficienti.

E proprio sui social i due sono molto attivi e, dalle foto, sembrano davvero uniti. Saranno in grado di superare le prove che Katia Follesa ha in serbo per loro nella seconda puntata di D’Amore e D’Accordo Vip?