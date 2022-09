"Sono vivo e ve lo posso raccontare", Daniele Bossari racconta la lotta contro un tumore alla gola

È una lunga riflessione quella di Daniele Bossari. Il conduttore Mediaset, marito di Filippa Lagerbäck, ha pubblicato un post in cui ha messo a nudo la sua anima e ha raccontato una vicenda personale dolorosa ma anche una storia ricca di speranza. “Sono vivo e ve lo posso raccontare” dice Bossari che è stato a lungo assente dai social dopo la scoperta di un tumore alla gola. E come Fedez, anche lui decide di narrare ai suoi fan uno spaccato di vita personale. La condivisone, secondo l’uomo, non può far altro che aiutare chi sta vivendo lo stesso problema.

La foto apparsa su Instagram mostra Bossari mentre tiene in mano un tarocco, l’Appeso. Questa carta, narra l’uomo, gli è apparsa in sogno un giorno di primavera e ha portato con sé un significato che lo ha costretto a riflettere sulla sua stessa malattia. L’Impiccato o Appeso infatti è un potente simbolo di rinascita, è un essere umano che si svuota di ciò che è stato per riempirsi di nuovo di luce e speranza. Ed è proprio questo il significato che Daniele Bossari, da sempre attento al lato spirituale dell’esistenza umana, ha cercato di dare alla sua sofferenza.

Daniele Bossari dopo aver ringraziato la famiglia, gli amici ma soprattutto i medici e lo staff dell’Ospedale San Raffaele di Milano, afferma che giorno dopo giorno narrerà sui social le tappe di questo viaggio doloroso e inaspettato. L’uomo ha narrato che, dopo l’iniziale sgomento, ha dovuto mantenere un equilibrio ben saldo tra la fiducia nella scienza medica e la consapevolezza di non poter sfuggire al dolore. Il tumore è diventato un viaggio introspettivo che lo ha condotto alla comprensione delle priorità della vita. Ed è proprio l’amore in vetta alla classifica delle cose che contano, il problema è che lo capiamo soltanto dopo aver attraversato la tempesta.