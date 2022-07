A distanza di quattro mesi dall’operazione per asportare il tumore al pancreas, Fedez è tornato in ospedale, per la visita di controllo di routine e potersi accertare che tutto proceda al meglio prima delle vacanze estive.

“Visita di controllo prima delle vacanze andata”, scrive il rapper nelle sue storie Instagram a corredo di uno scatto fatto al San Raffaele di Milano in compagnia del medico che lo ha seguito in tutti questi mesi.

“Per sempre grato a tutto lo staff del reparto “pancreas” del professor Falconi”, aggiunge il cantante nella foto dove, appunto, si mostra positivo acconto al dottore. Il ceck-up fortunatamente è andato benissimo e ora Fedez può partire serenamente insieme a tutta a Chiara Ferragni, Leone e la piccola Vittoria per le ferie.

Dopi la diagnosi di una rara forma di tumore neuroendocrino al pancreas, diagnosticatogli a marzo 2022 e poi rimosso alla fine del mese, Fedez non ha mai smesso di comunicare con i suoi follower tutti i suoi stati d’animo, le sue paure e la sua voglia di tornare a vivere la sua vita appieno.

Fedez, aveva anche condiviso sui social un audio registrato durante una seduta di psicoterapia, poco dopo aver avuto la tremenda diagnosi:

Un solo pensiero riusciva a devastarmi più della paura della morte: non essere ricordato dai miei figli. Beh, oggi mi chiedo se tutto questo mi sia stato realmente d’insegnamento. Perché l’essere umano tende a rimuovere, dimenticare. E io non voglio. Non voglio dimenticare che le cose importanti non sono cose. Tenete quella finestra aperta sempre. Con il cuore.

La ripresa, dopo le dimissioni, è stata veloce e neanche il rapper se lo aspettava. Tanto veloce da essere riuscito perfino a organizzare ed esibirsi a fine giugno al LoveMi, il concertone di beneficenza in piazza del Duomo a Milano insieme a J-Ax.