La danza coreana per dimagrire virale su TikTok: funziona?

Quando si tratta di perdere peso e di ritrovare la forma fisica tanto desiderata tutto vale, purché sia salutare e fatto con coscienza. Se poi questo obiettivo può essere raggiunto facendo una cosa che tutti – chi più chi meno – amiamo, allora diventa ancora più facile e divertente; per esempio ballando una specifica danza coreana per dimagrire che è diventata virale su TikTok e che promette di far perdere peso e di ottenere una pancia piatta da far invidia a chiunque in pochissimo tempo.

Ma sarà davvero così? Durante questa danza il ventre e l’addome vengono messi in moto e allenati a ritmo di musica, ma è cosa certa che il solo movimento non basta per raggiungere i risultati promessi da questo ballo, motivo per cui è sempre meglio comprendere a fondo cosa si sta facendo e perché.

Vediamo, quindi, cos’è veramente la danza coreana per dimagrire, come si esegue, con quali benefici e, in modo particolare, se è adatta e salutare per tutti come dicono nei video che la promuovono.

Cos’è la danza coreana che spopola su TikTok?

Per gli utenti di TikTok o per chi ama tenersi aggiornato su ogni nuova tendenza non sarà di certo una novità. È ormai da qualche tempo, infatti, che proprio su questo social sta spopolando un nuovo trend, una danza coreana per dimagrire. Un balletto reso famoso dall’utente Janny14906, personal trainer e tiktoker, che promette di rimodellare il ventre, definire gli addominali e far perdere peso a chi la esegue in pochissime mosse e in breve tempo.

#fitues #abdominales #abs #gym #fit#workout#ejercicio #core #ejerciciosencasa ♬ 原聲 - user1468626853971 @janny14906 As long as you enjoy the skinny come together. #exercise

Come dire, il massimo risultato con il minimo sforzo. Una promessa che ha ottenuto milioni di like e di seguaci in poche settimane dall’uscita del video e che sembra non voler arrestare la sua corsa e la sua popolarità. Ma di cosa si tratta esattamente?

Questa danza coreana per dimagrire non è altro che un balletto in cui vengono eseguite una serie di mosse volte al movimento del bacino (in particolare), il cui scopo è quello di sollecitare la muscolatura addominale, potenziandola, rassodandola e definendola. Così da poter ottenere una pancia piatta in poco tempo e cosa non trascurabile, divertendosi a tempo di musica (un po’ come avviene per altre discipline come lo zumba, la pole dance, ecc.).

Korean dance fitness: come si pratica

Il tutto in modo semplice e alla portata di tutti. Per eseguire la danza coreana per dimagrire, infatti, è sufficiente muovere il bacino a scatti, avanti e indietro, seguendo il ritmo dettato dalla musica e avendo cura di farlo in modo energico, proprio per aumentare il suo “potere rassodante”.

Un vero e proprio esercizio di dimagrimento che la stessa creatrice della danza ha chiamato belly curling exercise ovvero “esercizio di curvatura del ventre”.

Una pratica talmente semplice da eseguire che è diventata subito virale, trasformandosi in una challenge e che, come dice la sua ideatrice, è adatta a chiunque, adulte/i, ragazze/i e bambine/i. E che necessita di soli cinque minuti di “allenamento” al giorno . Ma funziona davvero?

K-pop weight loss dance: i benefici per il corpo

Al di là delle semplicità di esecuzione e del divertimento insito nella pratica (dopotutto si balla), quello che rimane da capire è se questa danza coreana per dimagrire sia davvero efficace e utile allo scopo, oppure no.

A riguardo ci sono pareri molto contrastanti. Ovviamente non si può negare che, contraendo la zona addominale e muovendo il bacino a ritmo sostenuto qualcosa accada, fosse anche solo un rinforzo della parte e, quindi, una maggiore definizione dell’addome. In più, dovendo muovere la parte per diverso tempo (cinque minuti è il minimo) a ritmo di musica, si tende a sudare e quindi a perdere liquidi e tossine.

Ma questo non significa che la danza faccia davvero perdere peso e comunque, non se praticata senza integrare a questo “esercizio per dimagrire” tutta una serie di altri fattori basilari per il benessere del corpo.

Dimagrire con la danza coreana è possibile?

Secondo la sua ideatrice, infatti, basta eseguire questa danza coreana per dimagrire e rimettersi in forma. E il tutto nel giro di poche settimane e senza dover portare nessun cambiamento nel proprio stile di vita. Niente di più sbagliato.

Tassello fondamentale per poter perdere peso e mantenersi in forma, infatti, è l’alimentazione, che deve essere equilibrata, ben bilanciata, strutturata a seconda delle peculiarità specifiche di ciascuno e mirata in funzione degli obiettivi di benessere che si vogliono raggiungere. Insomma, è un medico che deve indicare come e cosa mangiare per poter perdere peso (e per stare bene nel quotidiano). Ma non solo.

Altre componenti importanti per la salute e per far sì che il corpo funzioni regolarmente sono:

una corretta idratazione (almeno due litri di acqua al giorno);

dedicare le giuste ore al riposo, almeno otto;

evitare il consumo di alcol e il fumo;

evitare di sottoporsi a stress eccessivi o prolungati.

Tutta una serie di fattori che, al di là della danza, sono indispensabili per far funzionare correttamente il corpo e per garantirgli benessere e salute.

Controindicazioni e avvertenze

Millantare risultati senza che questi possano essere raggiunti unicamente nei modi indicati, oltre a non portare a nulla, può causare tutta una serie di problematiche.

In primo luogo, per esempio, promuovendo la credenza che basta muovere il bacino per cinque minuti per stare bene e rimettersi in forma, quando in realtà non è propriamente cosi. E questo perché non è tanto il quanto ci si muove ma è il come lo si fa. Motivo per il quale è sempre meglio essere seguiti da un insegnante di danza.

Ma anche perché così facendo, si vanno a creare tutta una serie di aspettative che, se non raggiunte, possono far nascere frustrazione e abbattimento in chi pratica. Portando poi a esagerare o a sfogarsi in comportamenti (spesso alimentari) che possono peggiorare la situazione fisica e mentale del soggetto.

Se si vuole provare la danza coreana per dimagrire, quindi, nulla vieta di farlo, purché a questo “ballo”, si aggiunga una dieta bilanciata, un’attività fisica regolare e adatta alle proprie caratteristiche (e che faccia muovere e allenare tutto il corpo) e uno stile di vita equilibrato e rispettoso di sé e del proprio corpo.