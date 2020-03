David e Victoria Beckham: appartamento da 22 milioni di euro a Miami

David e Victoria Beckham pare abbiano acquistato un appartamento da 22 milioni di euro a Miami. La casa ha ben cinque camere da letto, interni eleganti e il propria pista d’atterraggio per elicotteri. Questa volta niente villa per Posh & Becks, ma un appartamento nel lussuoso condominio progettato da progettato da Zara Hadid.

David e Victoria Beckham non hanno badato a spese per la nuova casa di Miami. Si parla di 24 milioni di dollari (circa 22 milioni di euro). La location è il prestigioso One Thousand Museum progettato dal noto architetto Zara Hadid, scomparsa da poco. Pare che l’ex calciatore e la stilista avessero visitato il condominio la scorsa estate, quando era ancora in costruzione. Innamoratosi subito della struttura, avrebbero fatto fin da subito di tutto per accaparrarsi uno dei numerosi appartamenti. Secondo il Daily Mail si tratta di un vero e proprio piccolo museo di architettura moderna. L’abitazione conta cinque enormi camere da letto, sette bagni e un salone con delle vetrate panoramiche. Non solo, c’è persino un eliporto sul tetto.

L’edificio di 62 piani è alto 215 metri, uno dei più alti della città. La struttura vanta 84 residenze, composte da un attico su due piani, quattro case a schiera, 10 residenze che occupano un intero piano e 70 appartamenti classici.

Nel One Thousand Museum ci sono anche una piscina comune, un centro benessere, parrucchiere e salone di bellezza, juice bar e un’area per prendere il sole. Un condominio di extra lusso, ideale per i Beckham e i loro figli quando sono in città.