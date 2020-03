Brooklyn Beckham: party stellare da 115 mila euro per il suo compleanno

Brooklyn, il primogenito di David e Victoria Beckham, oggi compie 21 anni ed i genitori per l’occasione hanno organizzato un party stellare che avrà luogo sabato prossimo.

Secondo le indiscrezioni del The Sun la festa si terrà nella tenuta britannica della famiglia Beckham nella regione dei Cotswolds, a pochi chilometri da Oxford. La coppia non avrebbe badato a spese tanto che si parla si una cifra che si aggira attorno alle 100 mila sterline, ovvero 115mila euro.

Già si parla del party come l’evento più glamour del mese anche perché tra gli ospiti dovrebbero esserci personaggi famosissimi nel mondo dello showbiz tra cui Elton John, Guy Ritchie, Cara Delevingne, Gordon e Tana Ramsay, l’ex One Direction Niall Horan e la Spice Girl Emma Bunton.

Intanto tutti i componenti della famiglia Beckham hanno lanciato via social gli auguri al più grande dei figli. Victoria ha condiviso una foto in cui il marito tiene tra le braccia il figlio appena nato: “21 anni fa l’anima più bella è venuta al mondo e ha cambiato le nostre vite per sempre. Sensibile, dolce, gentile e divertente, tu sei il nostro tutto“.

Anche David è stato dolcissimo postando una foto di Brooklyn da bambino con un messaggio d’amore: “Felice 21esimo compleanno al mio ragazzo grande. Cosa posso dire di più di te se non che sei diventato l’essere umano più bello e che rende papà così orgoglioso… Sei gentile, appassionato e premuroso e come padre questo è ciò che vuoi vedere in tuo figlio… Abbiamo avuto tanti bei momenti insieme tra padre e figlio come sollevare trofei in tutti i posti in cui li ho vinti“.

Non sono mancati gli auguri dei più piccoli Romeo e Cruz con altre foto che immortalano il fratello maggiore corredate da dediche affettuose.