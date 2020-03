Deva Cassel: i selfie senza trucco durante la quarantena del Coronavirus

Anche Deva Cassel è a casa con mamma Monica Bellucci e la sorella Léonie, per la quarantena del Coronavirus, e si diletta con selfie senza trucco. L’epidemia è arrivata anche in Francia, e la neo modella ne ha approfittato per condivedere con i suoi fan scatti da casa. La giovanissima sta per compiere 16 anni e ha da poco ottenuto il suo primo contratto come modella. Infatti Deva Cassel è il nuovo volto della linea beauty di Dolce & Gabbana, come anticipato nella prima campagna per la fragranza Dolce Shine.

La fresca bellezza di Deva ammalia i suoi fan sui social, tra maxi felpe, capelli spettinati e senza trucco. Se qualcuno aveva criticato la ragazza per scatti troppo audaci in passato, si dovrà ora ricredere. La Cassel infondo si comporta come ogni adolescente di oggi, tra storie instagram e foto davanti allo specchio.

In attesa di poterla ammirare nelle nuove immagini promozionali per Dolce & Gabbana, Deva Cassel resta a casa per il Coronavirus e invita amici e fan a fare lo stesso. La ragazza continua a condurre una vita normale, come deciso da mamma Monica Bellucci, che ha subito chiarito che la sua priorità deve restare lo studio.

“La scuola è più importante che sfilare” aveva detto l’attrice alla rivista Le Monde. “Si tratta di una sola campagna, continuerà ad andare a scuola. Si tratta di un mondo difficile, deve concentrarsi su ciò che è davvero importante”