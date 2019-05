Renee Zellweger stupisce sempre sui red carpet per la sua linea impeccabile, ma quali sono i segreti della sua dieta? Il The Sun racconta come l’attrice, nota per il ruolo di Bridget Jones e ora protagonista della nuova serie Netflix What/If, riesca a perdere peso grazie alla Zone Diet.

Conosciuto da noi come dieta a zona o Metodo alimentare zona, questo regime si basa sul mantenere i livelli di insulina in una zona né troppo alta né troppo bassa. In questo modo si mantiene equilibrio nell’alimentazione. Obiettivo principale della Zone Diet è la salute psicofisica.

Renee Zellweger ha affrontato diversi cambi di peso per i suoi ruoli al cinema, e la dieta è di certo stata una valida alleata. Non sempre, però, le è servita per dimagrire! Per interpretare il ruolo della protagonista nei tre capitoli di Il Diario di Bridget Jones, in particolare per il primo, l’attrice assumeva quattromila calorie al giorno. Motivo per cui, per Chicago, l’attrice è dovuta ricorrere a una dieta drastica.

L’obiettivo di Renee Zellweger, però, è sempre stato mantenere una condizione di salute ottimale. Per questo si è sempre fatta seguire da specialisti durante i suoi discussi cambiamenti di peso. La scoperta della Zone Diet è stato il passo verso una vita più salutare e adatta alle sue esigenze.

Proprio nelle scorse ore Renee Zellweger, in una intervista a The Talk, ha confessato: “Sono pronta a tornare nei panni di Bridget Jones, si è parlato di questa possibilità, se mi chiamano corro“.

Il quarto capitolo potrebbe quindi arrivare presto. Vedremo Renee Zellweger prendere nuovamente peso, o la sua dieta influirà sull’immagine del personaggio?