Dieta d'urto: ecco tutto ciò che c'è da sapere per perdere 5 kg in una settimana

Dimagrire cinque chili in una sola settimana è possibile? Forse sì, seguendo una dieta d’urto rapida ed efficace. In grado di far perdere qualche chilo a chi voglia ritrovare il proprio peso forma in soli sette giorni. Una dieta lampo, quindi, e che come tale deve essere seguita solo sotto indicazione del proprio medico e prestando massima attenzione alle possibili controindicazioni che possono subentrare da questa tipologia di regime alimentare.

Ma vediamo meglio di cosa si tratta, cos’è esattamente la dieta d’urto, come si esegue e con quali benefici e controindicazioni per il corpo, per decidere in modo più consapevole come rimettersi in forma e prendersi cura di sé.

Perdere 5 kg in una settimana è possibile?

Prima di scoprire come fare per perdere fino a cinque chili in una settimana grazie a una dieta d’urto è importante rispondere alla domanda più importante di tutte, ovvero, se sia davvero possibile farlo. La risposta è sì. O per lo meno è certo che si possa perdere peso in pochissimi giorni, seguendo una dieta a basso contenuto calorico e che allo stesso tempo depuri l’organismo liberandolo dalle tossine in eccesso, dai liquidi accumulati e alleggerendolo di qualche chilo in più rispetto al proprio peso abituale.

Una dieta d’urto, quindi, veloce e da utilizzare solo in caso di necessità e sempre solo se indicato dal medico, un po’ come avviene per la dieta dei cinque giorni. Seguire le indicazioni di un esperto è necessario per evitare di imbattersi in spiacevoli controindicazioni, in carenze o esagerazioni nutrizionali poco salutari e pericolose per il corpo; è consigliato, dunque, stare alla larga dal fai da te e dalla voglia di sperimentare piani alimentari inventati al momento.

Vi raccomandiamo... La dieta mediterranea come stile di vita

La dieta d’urto: avvertenze e controindicazioni

Tra i maggiori rischi legati alla dieta d’urto e in generale a tutte le diete che si ripromettono di far perdere peso in pochissimi giorni, infatti, ci sono quelli legati alla mancanza dei nutrimenti necessari al buon funzionamento del corpo, a una carenza in termini di energia, calorie e dei macronutrienti base della nostra alimentazione (carboidrati, proteine, grassi).

Tra questi, i problemi più frequenti che possono subentrare con una dieta d’urto possono essere:

emicrania;

capogiri;

stanchezza;

debolezza fisica;

nausea;

mal di stomaco;

cambiamenti di umore.

Oltre poi alla tendenza a recuperare i chili persi non appena si termina la dieta poiché privi di una consapevolezza alimentare e di una comprensione adeguata di ciò che faccia bene o meno al proprio corpo. Ecco perché è sempre meglio imparare ad alimentarsi correttamente giorno dopo giorno, seguendo una tipologia di alimentazione che sia varia, equilibrata, bilanciata e sana, evitando così di dover correre ai ripari o a diete dell’ultimo minuto e preservando il proprio benessere ogni giorno.

Dieta d’urto per perdere 5 kg in una settimana: menu d’esempio

Nel caso in cui comunque la dieta d’urto fosse la soluzione giusta per le vostre necessità, è importante sapere come seguirla, quali alimenti mangiare e in quali quantità e come sviluppare un menù gustoso, salutare e vario.

Come facilmente intuibile, nella dieta d’urto si dà molto spazio al consumo di frutta e verdura ricchi di fibre, vitamine e sali minerali. Viene ridotto il consumo di carboidrati (come nelle diete proteiche), pochi condimenti e cotture leggere, molta acqua anche sotto forma di tisane e assolutamente vietati cibi spazzatura, dolci e alcolici.

Il tutto da distribuire in tre pasti principali e un paio di spuntini nell’arco della giornata per un totale di 1.100/1200 calorie al giorno, in un menù che potrebbe essere come il seguente:

Lunedì

Colazione: uno yogurt magro con cereali integrali, tè o caffè senza zucchero.

Spuntino: un frutto di stagione.

Pranzo: petto di pollo alla griglia con insalata verde. Passato di verdure condito con un cucchiaino di olio.

Spuntino: un frutto di stagione.

Cena: passato di verdure condito con un cucchiaino di olio.

Martedì

Colazione: uno yogurt magro con fette biscottate integrali, tè o caffè senza zucchero.

Spuntino: un frutto di stagione.

Pranzo: Insalata mista di pomodorini, cetrioli, carote e finocchi.

Spuntino: un frutto di stagione.

Cena: pesce al forno o al vapore di insalata verde, pane integrale.

Mercoledì

Colazione: uno yogurt magro con cereali integrali, tè o caffè senza zucchero.

Spuntino: un frutto di stagione.

Pranzo: zuppa di legumi.

Spuntino: un frutto di stagione.

Cena: pesce alla griglia con spinaci bolliti.

Giovedì

Colazione: uno yogurt magro con fette biscottate integrali, tè o caffè senza zucchero.

Spuntino: un frutto di stagione.

Pranzo: Riso basmati con zucchine e piselli.

Spuntino: un frutto di stagione.

Cena: fesa di tacchino ai ferri con insalata verde.

Venerdì

Colazione: uno yogurt magro con cereali integrali, tè o caffè senza zucchero.

Spuntino: un frutto di stagione.

Pranzo: passato di verdure e ceci.

Spuntino: un frutto di stagione.

Cena: merluzzo al forno con pomodorini e insalata di finocchi.

Sabato

Colazione: uno yogurt magro con fette biscottate integrali, tè o caffè senza zucchero.

Spuntino: un frutto di stagione.

Pranzo: hamburger di vitello con verdura mista cotta.

Spuntino: un frutto di stagione.

Cena: spaghetti di grano saraceno con dadolata di verdure.

Domenica

Colazione: uno yogurt magro con cereali integrali, tè o caffè senza zucchero.

Spuntino: un frutto di stagione.

Pranzo: riso bianco con verdure miste.

Spuntino: un frutto di stagione.

Cena: pesce al vapore con insalata di pomodorini e finocchi.

Il tutto ricordandosi sempre di bere almeno due litri di acqua al giorno, una buona abitudine da mantenere sempre, anche se non a dieta, e prevedendo di seguire una dieta di mantenimento una volta conclusa quella d’urto per consolidare i risultati ottenuti.

Cosa fare oltre alla dieta per perdere 5 kg in una settimana?

Ma attenzione perché non è finita qui: oltre alla dieta d’urto, per perdere i nostri famosi cinque chili in solo una settimana è importante non dimenticarsi mai di un altro pilastro del nostro benessere, l’attività fisica.

Anche se moderata, è bene che ci sia sempre per aiutare il corpo a perdere peso ma anche per mantenerlo sano e in forza giorno dopo giorno. Importante, poi, è anche non saltare i pasti, aiutando il metabolismo a lavorare in modo adeguato e regolare, senza rallentarlo e senza vanificare la dieta stessa.

Altro valido aiuto per raggiungere l’obiettivo che ci si è prefissati è quello di bere delle tisane detox, che aiutino il corpo a depurarsi e liberarsi da ciò che ha in eccesso (liquidi, tossine, ecc.), favorendo a loro volta la perdita di peso.

Buone abitudini da fare proprie e che si possono mantenere anche dopo la dieta, per garantire benessere al corpo in ogni momento dell’anno ed evitare di dover ricorrere a ripari dell’ultimo minuto, in modo da garantirsi un organismo sano e un peso ottimale giorno dopo giorno.