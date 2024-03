Diletta Leotta e Loris Karius sposi a giugno: l’annuncio in diretta

Diletta Leotta e Loris Karius saranno presto sposi: a dirlo è la stessa conduttrice di DAZN che, ospite da Antonella Clerici a È sempre mezzogiorno, ha annunciato le nozze imminenti: “Mi sposo a giugno”, ha detto in diretta. “Sono un po’ in quella fase di panico da organizzazione”, ha poi continuato, confidando alla collega conduttrice di non aver ancora scelto il vestito. Sarà un segreto, invece, la location, anche se si vocifera che le nozze potrebbero tenersi alle isole Eolie, dove Leotta è nata.

Proprio poche settimane fa, a fine gennaio 2024, la conduttrice aveva svelato di aver ricevuto la proposta di matrimonio dal portiere del Newcastle: “Vi devo dire una cosa… I said yes!”, aveva scritto in un post Instagram, a corredo di una serie di foto con il nuovo anello.

“Ho aspettato qualche mese a dirvelo perché io e Loris volevamo viverci quanto più possibile le emozioni della nascita di Aria, ma ora siamo pronti a dedicarci a questo nostro nuovo grande traguardo insieme, come famiglia!”, aveva poi continuato.

“Avete presente la frase ‘Quando sei felice facci caso’? Nel momento racchiuso in queste foto ero la donna più felice del mondo, con Loris e con Aria che stava arrivando”. La proposta, quindi, risalirebbe a qualche mese prima: nelle foto, infatti, possiamo notare come la conduttrice fosse ancora incinta della piccola Aria, nata il 16 agosto 2023.

A novembre 2023, la conduttrice aveva raccontato a Silvia Toffanin: “Mi piacerebbe sposarmi, ma ci sarà tempo per questo prossimo step”. E, sull’avere altri figli, aveva affermato: “Dopo aver avuto Aria, ho voglia di avere altri figli. Sicuramente Aria, un giorno, avrà un fratellino o una sorellina”. D’altronde, Diletta Leotta lo ha sempre detto: Loris Karius, per lei, è “quello giusto”.