Domenica In, tutte le anticipazioni sulla prima puntata

Tutto pronto per Domenica In. Il programma condotto da Mara Venier torna su RaiUno tutte le domeniche alle 14:00, a partire dal 19 settembre 2021. Tante le novità di questa edizione, dagli ospiti fissi, – come Don Antonio Mazzi – alle puntate speciali.

In questa edizione, infatti, parte il format I Fantastici della zia Mara, un talent show in cui aspiranti ballerini, cantanti, comici e imitatori di età compresa tra i 18 e i 30 anni si sfidano di fronte al pubblico in studio e a casa. Sono previsti quattro aspiranti talenti per ogni puntata di Domenica In. Uno spazio fisso poi, sarà dedicato per tutta la durata del programma a tematiche legate alla pandemia e al Covid-19, con ospiti in studio e approfondimenti.

La prima puntata del 19 settembre si apre con un ricordo per omaggiare Raffaella Carrà e Nada, con la presenza di Aldo Cazzullo e di Vincenzo Mollica, probabilmente in collegamento da casa. Come riporta TvBlog, tra gli ospiti figurano Mahmood e la sua orchestra, Loretta Goggi, in studio anche per presentare la fiction Fino all’ultimo battito, oltre che per ricordare Raffaella Carrà. Poi ancora Paola Cortellesi, Antonio Albanese, Alessandro Gassmann e Francesco Gabbani.

Durante la puntata anche un approfondimento sul caso del piccolo Eitan, l’unico sopravvissuto al crollo della funivia del Mottarone, ora in Israele dopo essere stato rapito dal nonno. Nella conferenza stampa di presentazione dell’edizione 2021/22 di Domenica In, Mara Venier ha annunciato di aver cercato la zia del piccolo, che forse potrebbe essere tra gli ospiti in studio.

Giunta alla sua tredicesima conduzione del programma di RaiUno, zia Mara ha eguagliato il record di Pippo Baudo, anche se si vocifera che questo sarà l’ultimo anno in cui la vedremo al timone di Domenica In.