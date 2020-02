Donald e Melania Trump in posa al Taj Mahal come Kate Middleton e Willam e Lady Diana

Donald e Melania Trump sono in visita in India in queste ore, e la loro foto davanti al Taj Mahal ci riporta alla memoria quelle iconiche di Lady Diana e Kate Middleton. La First Lady e il Presidente degli Stati Uniti affronteranno un tour di 36 ore che li porterà in tutta la penisola indiana. Se nella foto di Melania quello che ci colpisce è il suo look impeccabile, le foto delle altre sono rimaste impresse nella memoria per differenti motivi.

Il Taj Mahal, costruito nel XVII secolo ad Agra, in India, è oggi conosciuto anche come il monumento dell’amore. Coppie celebri e non hanno posato in questa location unica al mondo, definita dal Presidente Trump il simbolo della cultura e della civilizzazione dell’India.

Melania Trump non si è fatta colgliere impreparata e ha scelto un look a tema, una jumpsuit elegante bianca, con abbottonatura sul davanti e colletto. L’insieme, completato da una cinta di seta verde, strizza l’occhio alla moda sartoriale e alla tradizione del paese. L’outfit è firmato Herve Pierre. Inutile sottolineare che anche questa volta la First Lady si conferma una perfetta trend setter, anticipando la moda di questa primavera. Lei e Donald Trump sorridono felici negli scatti, anche se non si tengono per mano, ne si siedono sulla famosa panca.

Tradizione vuole che gli innamorati si siedano sulla panca situata prima del laghetto artificiale. In questo modo possono essere immortalati con il Taj Mahal nella sua interezza alle spalle.

Oggi questo sedile è noto anche come la “panca di Lady Diana“, come viene spesso presentata dalla guide turistiche locali. Infatti nel 1992 il Principe Carlo e Diana hanno visitato la città di Agra, e lo scatto della Principessa sul sedile è diventato il più famoso in quella location.

Però la motivazione non è certo delle più felici. Con Carlo impegnato in una visita diplomatica, Lady Diana si è recata da sola al Taj Mahal. Da sola ha poi posato proprio davanti al monumento dell’amore. Una foto che nonostante il sorriso di Lady D fa già assaporare quello che sarebbe successo nei mesi dopo, la separazione della coppia. La Principessa Triste segna così un altro momento iconico nella sua breve ma intensa vita.

Ci hanno pensato però Kate Middleton e il Principe William ad omaggiarla qualche anno dopo. Nel 2016 i Duchi di Cambridge, durante la loro visita di stato in India, posano sulla panca ormai dedicata alla Principessa scomparsa, ricordandola in una maniera molto dolce.