Donald Trump e Melania: vite e camere separate nella Casa Bianca

Il prossimo 22 Gennaio il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump si accinge a festeggiare i primi quindici anni di matrimonio con la sua Melania. Nonostante rumors e indiscrezioni pungenti che puntualmente invadono i tabloid di tutto il mondo, la coppia chiacchieratissima è tra le più longeve in circolazione e non mostra cenni di cedimento.

Pare che ci sia qualche segreto che permette ai due di mantenere solida la propria relazione e a svelarlo ci ha pensato la biografia non autorizzata Free, Melania. È stata la corrispondente alla Casa Bianca per la CNN Kate Bennett a raccogliere tutti i dettagli sulla vita privata della famiglia presidenziale alla White House creando, come ci si aspettava, un bel pò di scalpore.

Secondo la giornalista i due, a causa degli stili di vita completamente diversi, non condividono gli stessi spazi all’interno del palazzo a partire dalle camere da letto che sono addirittura ubicate in due piani differenti. La First Lady risiederebbe nell’appartamento che durante l’amministrazione degli Obama ospitava la mamma di Michelle, Marian Robinson, al terzo piano della residenza presidenziale. A disposizione di Melania ci sarebbero anche una palestra personale dove pratica pilates, e una glam room in sui si dedica alle sedute con il parrucchiere, con la make-up artist e con la stylist.

La colpa sarebbe di un routine quotidiana agli antipodi, così come hanno citato alcune fonti al Washington Post. Donald si sveglia alle 5.30, guarda la tv e si dedica al suo account Twitter. Al contrario la moglie si sveglia un po’ più tardi e si prende cura del figlio Barron, che deve andare a scuola. A causa dei diversi impegni lavorativi i due non pranzano neanche insieme ma lo stesso discorso vale anche per il tempo libero: mentre il Presidente ama giocare a golf e dedicarsi alle cene con politici e uomini d’affari, la First Lady evita i riflettori e si concentra a fare il lavoro da mamma.

Insomma, stando a queste indiscrezioni, i due vivrebbero come dei veri e propri separati in casa pur essendo sposati da molti anni. Sarà questo il vero segreto che assicura la longevità di una coppia che ha gli occhi del mondo sempre puntati addosso?