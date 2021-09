Netflix continua a stupire. È proprio il caso di dirlo, la piattaforma streaming non sbaglia un colpo e ne ha appena messo a segno un altro. Don’t Look Up, il nuovo film del premio Oscar Adam McKay con un cast stellare che va da Leonardo DiCaprio a Jennifer Lawrence, da Timothée Chalamet ad Ariana Grande, fino a Cate Blanchett e Meryl Streep è in arrivo su Netflix il 24 dicembre. E oggi è stato rilasciato il teaser trailer.

Era dai tempi di Ocean’s Eleven che non si vedevano così tante stelle riunite in un solo film. Come si evince anche dal trailer, si tratta di una commedia dai toni catastrofici. La storia parte da una laureanda in astronomia, Kate Dibiasky, interpretata da Jennifer Lawrence, e da un professore, Randall Mindy, Leonardo DiCaprio, che fanno una straordinaria scoperta: una cometa in orbita all’interno del sistema solare è in rotta di collisione con la Terra e occorre fare qualcosa per sventare la catastrofe. Ma, naturalmente, i due non vengono creduti. Ce la faranno a farsi ascoltare?

Come riporta SkyTg 24 le riprese sarebbero dovute iniziare ad aprile 2020, nel cuore dell’emergenza globale. Tutto rimandato a fine anno. Un lasso di tempo cruciale, che potrebbe aver modificato sostanzialmente l’esito finale della pellicola. In quei mesi, infatti, McKay è riuscito a convincere Leonardo DiCaprio a far parte del film. Non che l’attore fosse poco interessato ma le riprese risultavano in parte in contrasto con quelle di Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese.

Don’t Look Up arriverà nelle sale a dicembre solo in cinema selezionati, per poi sbarcare su Netflix alla Vigilia. Sarà visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick. Il resto del nutrito cast comprende, tra gli altri, Rob Morgan, Himesh Patel, Kid Cudi, Mark Rylance, Michael Chiklis, Tomer Sisley.