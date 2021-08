Un documentario sulla vita privata e sportiva di Michael Schumacher. Su Netflix, dal 15 settembre, arriva Schumacher, un film sul grande pilota di Formula 1. Il 26 agosto 2021, in occasione dei trent’anni dall’inizio della sua carriera, la piattaforma streaming ha rilasciato il trailer ufficiale con un breve messaggio su Twitter.

Nel video sono presenti le interviste al padre di Michael, alla moglie Corinna ed ai due figli oltre al contributo del pilota della Aston Martin, e quattro volte campione del mondo, Sebastian Vettel. Sabine Kehm, storica portavoce di Michael Schumacher, ha descritto il documentario come: “Il regalo della famiglia all’amato marito e padre”, come riporta l’AdnKronos.

La famiglia, infatti, che ha sempre tutelato la privacy del pilota negli ultimi difficili anni, ha sostenuto molto questo progetto, prodotto da B 14 Film, in collaborazione con Rocket Science e DCM Productions. Nel trailer spiccano in particolare le parole del figlio Mick, sbarcato in Formula 1 con la scuderia Haas: “Quando penso a lui, mi dico ‘Voglio essere così’“, afferma Schumi jr.

La regista del documentario, Vanessa Nocker, ha elogiato poi il supporto fornito dalla moglie di Michael Schumacher, Corinna:

“Lei stessa voleva un film autentico per mostrare Michael così com’è, con tutti i suoi alti e bassi, senza alcuna edulcorazione. È stata grandiosa e coraggiosa da lasciarsi fare quello che volevamo e noi abbiamo rispettato i suoi confini. È stata una grande fonte di ispirazione ed una donna molto calorosa che ha impressionato tutte le persone coinvolte”.

Le condizioni di salute dell’ex pilota 52enne, vincitore di sette Mondiali in carriera – due con la Benetton e cinque con la Ferrari –, restano ancora piuttosto precarie, dopo che alla fine del 2013 è stato protagonista di un gravissimo incidente sciistico.