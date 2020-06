Meryl Streep compie 71 anni: i film di successo, gli Oscar, l'attivismo

Non si può parlare della storia del cinema moderno senza parlare di Meryl Streep. L’attrice compie 71 anni il 22 giugno festeggiando anche 45 anni sul palcoscenico. Dal suo debutto a teatro nel 1975 a oggi ha partecipato a oltre 100 produzioni tra film, spettacoli e programmi televisivi. Ha vinto ben 149 premi, tra cui 3 Oscar e 9 Golden Globe, e detiene numerosi record.

Magnetica in ogni ruolo, riesce a spaziare dalla commedia al dramma fino al musical. Tra i suoi successi più noti Kramer contro Kramer, La scelta di Sophie, Mamma Mia e The Iron Lady. Il suo perfido personaggio di Miranda Priestley in Il diavolo veste Prada è il più amato dalle nuove generazioni. Non c’è attore, regista o produttore che non abbia lavorato con lei o che non desideri farlo. Icona del cinema moderno è sempre stata anche un’attivista impegnata per le donne e la comunità LGBTQ.

Una donna riservata, che trascorre il tempo libero, lontana dal set, con la sua famiglia. Niente scandali, niente gossip, niente polemiche. Una delle poche attrici che ha saputo catalizzare l’attenzione solo sul suo talento e la sua arte.

“Hollywood per me rappresenta ciò che rappresenta per voi, è una cosa ben diversa da me. Io sono seduta qui fuori insieme a voi“. Meryl Streep non si cala nella parte di diva del cinema ma in quella di spettatrice dell’arte che ne scaturisce.

I 71 anni di Meryl Streep

Meryl Streep festeggia i suoi 71 anni circondata dalla famiglia e con l’affetto del suo primo nipotino, che ha compiuto un anno a marzo. L’attrice non vede certamente l’ora di tornare sul set dopo la pausa forzata a causa della pandemia ma ha amato restare a casa con il marito, con il quale è sposata da ben 42 anni.

In attesa di rivederla sul grande schermo, Meryl Streep apparirà in tre pellicole per tre differenti servizi streaming nei prossimi mesi. Infatti reciterà nuovamente al fianco di Nicole Kidman nel musical The Prom, prodotto da Netflix. Sarà poi la volta della commedia Let Them All Talk, su HBO Max, e infine avrà una parte da doppiatrice nel corto d’animazione Here We Are: Notes for Living on Planet Earth, su Apple TV+.

Ci sarà una terza stagione di Big Little Lies? Per ora non si sa nulla, ma in quel caso la Streep e la Kidman tornerebbero a essere suocera e nuora sul set.

La biografia di Meryl Streep

Mary Louise Streep nasce a Summit, in New Jersey, il 22 giugno del 1949. Dopo aver studiato canto, inizia a studiare recitazione alla Yale Drama School. I drammi shakespeariani costruiscono la base solida della sua esperienza e inizia a recitare, cantare e ballare sui palcoscenici di Broadway tra musical e teatro classico. Ottiene così giovanissima la prima nomination ai Tony Awards con 27 vagoni di cotone.

Nel 1977, dopo una serie di provini andati mali, debutta al cinema in Giulia di Fred Zinnemann. Recita poi in Il cacciatore di Michael Cimino al fianco del suo compagno John Cazale, ormai gravemente malato. Dopo la morte dell’attore si tuffa nel teatro e, dopo aver conosciuto il marito Don Gummer, torna al cinema con Mahattan di Woody Allen, La seduzione del potere e Kramer contro Kramer, che le fa vincere il primo premio Oscar.

Negli anni ’80 arriva la svolta, con un numero sempre maggiore di ruoli da protagonista. Nel 1982 La scelta di Sophie le fa aggiudicare il suo secondo premio Oscar. Recita al fianco dei migliori attori, come Robert De Niro in Innamorarsi, Robert Redford in La mia Africa e Jack Nicholson nel film Heartburn – Affari di cuore. Nel 1989 vince il premio per la Migliore attrice al Festival di Cannes con Un grido nella notte.

Gli anni ’90 si aprono con il conferimento stella sulla Walk of Fame di Hollywood e film di successo come Cartoline dall’inferno, I ponti di Madison County e La stanza di Marvin. Negli anni 2000 arrivano i maggiori successi commerciali della sua carriera. Il diavolo veste Prada e Mamma Mia! infatti diventano dei cult e incassano milioni e milioni in tutto il mondo.

Intanto in tv la vediamo nella miniserie Angels in America, nella quale recita con Al Pacino. Nel 2012 vince il suo terzo premio Oscar per The Iron Lady. Tra i film più recenti ricordiamo The Post, Panama Papers e Piccole Donne.

Nel 2019 torna in tv, interpretando la suocera di Nicole Kidman nella serie di successo Big Little Lies.

Meryl Streep: i film da guardare

Tra gli oltre 100 film interpretati da Meryl Streep abbiamo scelto i più amati dal pubblico e le sue parti più indimenticabili:

Kramer contro Kramer (1979): l’attrice e Dustin Hoffman si sfidano nella drammatica lotta tra due genitori per l’affidamento del loro unico figlio;

La scelta di Sophie (1982): tratto dall’omonimo romanzo di William Styron, la Streep interpreta una donna polacca che abbandona la figlia in un lager per poter salvare se stessa e l’altro figlio;

Innamorarsi (1984): l’attrice vince un David di Donatello per la sua interpretazione al fianco di Robert De Niro;

La mia Africa (1985): diretto da Sydney Pollack, si ispira all’omonimo romanzo autobiografico di Karen Blixen;

She-Devil – Lei, il diavolo (1989): prima parte comica per Meryl, che dopo tanto cinema d’autore inizia a non disdegnare qualche film più commerciale;

(1989): prima parte comica per Meryl, che dopo tanto cinema d’autore inizia a non disdegnare qualche film più commerciale; La morte ti fa bella (1992): un cult degli anni ’90, fantasy dai risvolti comici al fianco di Goldie Hawn;

I ponti di Madison County (1995): Clint Eastwood dirige e affianca la Streep in uno dei film più importanti della sua carriera;

La stanza di Marvin (1996): acclamato dalla critica, vede l’attrice al fianco di Diane Keaton, e Leonardo DiCaprio;

The Hours (2002): Meryl Streep affianca Nicole Kidman e Julianne Moore nel film sulla vita di Virginia Woolf;

Il diavolo veste Prada (2006): il film campione d’incassi che ha stregato una generazione, raccontando le insidie del mondo della moda;

Mamma Mia! (2008): basato sull’omonimo musical ispirato alle canzoni degli Abba, è uno dei film con i maggiori incassi di sempre, e il suo dvd è il più venduto nella storia;

The Iron Lady (2012): Meryl Streep interpreta Margaret Thatcher nella biografia che l’è valsa il terzo premio Oscar;

Dove eravamo rimasti (2015): nei panni di una rock star sulla via del tramonto, la vediamo nell’ennesimo film biografico;

Piccole Donne (2019): chiudiamo con il film più recente, ancora una volta tratto da un notissimo romanzo.

Tutti gli Oscar e le nomination di Meryl Streep

Meryl Streep ha vinto ben 3 premi Oscar e ha ricevuto ben 21 nomination durante la sua carriera. Scopriamo tutti i premi vinti dall’attrice durante la sua carriera e i suoi record:

Meryl Streep vince il primo premio Oscar nel 1980 per Kramer contro Kramer come Miglior attrice non protagonista;

Il secondo premio Oscar arriva nel 1982 per La scelta di Sophie, come Miglior attrice protagonista;

Il ruolo principale in The Iron Lady le porta il suo terzo premio Oscar nel 2012;

Meryl Streep detiene il record di maggior numero di nomination agli Oscar, ben 21;

Ha vinto 9 Golden Globe;

È l’attrice con il maggior numero di candidature ai Golden Globe, ben 33;

Ha vinto due British Academy Film Awards e un César;

È stata nominata a 5 Grammy Awards;

Per i suoi ruoli televisivi ha vinto 3 Emmy.

Vita privata, matrimonio e figli

A differenza di molte altre star di Hollywood, Meryl Streep si è innamorata solo due volte degli unici compagni della sua vita.

Meryl Streep ha per due anni una relazione con il collega John Cazale con il quale gira, negli ultimi mesi di vita dell’attore, Il cacciatore. Cazale si spegne nel 1978 per un cancro ai polmoni. Lo stesso anno Meryl incontra lo scultore Don Gummer, sposato solo pochi mesi dopo. Non un azzardo ma vero amore, visto che la coppia è sposata ancora oggi e ha quattro figli. Nel 1979 arriva Henry, oggi musicista, unico figlio maschio della Streep. Nel 1983 arriva Mamie, che ha recitato al suo fianco nel film Dove eravamo rimasti e che l’ha resa nonna nel 2019. Grace è nata nel 1986, e Louisa, la più piccola, nel 1991.

Meryl Streep, un’icona di stile

L’attrice è senza dubbio una delle più eleganti a Hollywood, e avendo attraversato quattro decenni in questa industria, i suoi look sono molto cambiati. Adattandosi sempre ai tempi che corrono, ma con un tocco personale, Meryl Streep si è sempre distinta grazie a colori accesi alternati al più classico nero.

Lo stile minimal e pratico degli anni ’70 lascia spazio a quello più ricco degli anni ’80: grandi orecchini, dettagli in oro, giacche sartoriali e tailleur in lamé, il tutto alternato ad abiti premaman durante le quattro gravidanze.

Se gli anni ’90 hanno visto l’arrivo di grandi abiti da sera, sempre rigorosamente con lo scollo a V, gli anni 2000 per lei si aprono con un look country chic: camicie dalle fantasie colorate e rigorosamente occhiali da sole.

L’eleganza degli anni 2010/2020 è invece curata dalla sua stylist Micaela Erlanger, che sceglie per lei abiti da sera di Lanvin (come agli Oscar 2012), Prada, Valentino, Vivienne Westwood, Alexander McQueen, Oscar de la Renta e Stella McCartney.

L’impegno per i diritti delle donne e per la comunità LGBTQ

“Più che femminista amo definirmi umanista, perché amo, senza alcuna distinzione, l’intera umanità“. Con queste parole Meryl Streep spiega il suo attivismo, politico e social, per temi come le donne e la comunità LGBTQ, e non solo. Fin da giovanissima ha partecipato a proteste e cortei, e ha sempre amato interpretare donne forti, indipendenti, audaci o, viceversa, raccontare le storie difficili di coloro che non hanno la forza di esserlo.

Con l’esplosione del movimento #MeToo a Hollywood non si è tirata indietro, chiedendo persino alla First Lady Melania Trump di aderire alla campagna. L’attrice però non ha celato la sua sorpresa nello scoprire dettagli, nomi e avvenimenti sulle persone coinvolte nello scandalo degli abusi nel cinema.

“Dopo aver saputo la vicenda ho avuto bisogno di tempo per riflettere. Senti storie, circolano gossip, ma non ti aspetti certe cose da determinate persone.”

Icona gay, grazie anche a film come La morte di fa bella, Il diavolo veste Prada e Mamma Mia!, ha ricevuto il premio Ally for Equality Award per il suo costante sostegno alla comunità LGBTQ. Meryl Streep, dopo la partecipazione alla serie tv Angels in America ha portato avanti una battaglia contro la stigmatizzazione dell’AIDS. Nel 2004, durante il discorso per il Golden Globe vinto per il progetto di Tony Kushner, ha tenuto un indimenticabile discorso a favore del matrimonio egualitario: “Troppe persone vogliono consacrare la vita al proprio amore, prima che la morte le separi“.

5 Curiosità su Meryl Streep

Vorremo raccontarvi ancora tanto su Meryl Streep e abbiamo raccolto i punti salienti in 5 curiosità imperdibili sull’attrice:

È alta 1,68 m;

Durante il lockdown si è esibita virtualmente per il novantesimo compleanno del compositore Stephen Sondheim, dedicandogli il brano Ladies who lunch ;

; Vorrebbe interpretare Hilary Clinton in un ipotetico biopic;

Ha messo all’asta per beneficienza tutti i costosi abiti di scena indossati in Il diavolo veste Prada;

Il suo compenso per The Iron Lady è stato devoluto all’America’s National Women’s History Museum.