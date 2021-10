Il mondo delle Drag Queen sbarca in tv. Drag Race, versione italiana del seguitissimo show americano RuPaul’s Drag Race, dal nome del suo conduttore, arriva su Discovery+ a partire dal 19 novembre, per poi essere riproposto in replica, in chiaro, su Real Time. Il primo trailer del programma è stato rilasciato sui social il 22 ottobre, mostrando la giuria d’eccezione che accompagnerà il nuovo format.

I prescelti sono Chiara Francini, Tommaso Zorzi e la Drag Queen Priscilla, che nella breve clip di presentazione raccontano quali sono i punti salienti del programma e cosa aspettarsi da questa prima edizione. “Drag Race porta una cosa che in Italia non si vedeva dai tempi di Carramba in televisione, ovvero una novità, una cosa mai fatta prima e un modo di fare show molto vicino a quello americano, che sicuramente manca“, ha dichiarato Zorzi, opinionista e influencer molto seguito sui social.

“Io non credo che Drag Race sia un programma alternativo perché non offre nulla di alternativo, rappresenta una parte di un mondo che esiste, che c’è e che è sempre più presente e che ha voglia di farsi sentire. Per me un programma alternativo è un programma di gente che ritaglia oggetti decorativi, che dici è una roba che solo in tre sanno fare: non è niente di tutto questo, anzi, rappresenta un mondo che ha voglia di essere rappresentato nella maniera giusta”.

Nel programma, gli otto concorrenti in gara dovranno affrontare tutta una serie di sfide, volte a far conoscere al pubblico e ai giudici le proprie abilità da Drag Queen: prove di trucco, capacità di sostenere un servizio fotografico, doti interpretative. Alla fine, solo una di loro verrà dichiarata vincitrice del programma ed eletta come nuova Italia’s Next Drag Superstar.