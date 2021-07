Trovati due cadaveri nella villa dove fu ucciso Versace: chi sono?

È giallo nella villa di Versace a Miami, dove sono stati ritrovati due cadaveri. A 24 anni dalla morte del noto stilista italiano, Casa Casuarina si tinge di nuovo di mistero. I dettagli su questa vicenda sono ancora pochissimi e dalle indagini in corso non trapela nulla: i due corpi sono stati ritrovati in una delle 10 stanze da letto del palazzo da una delle cameriere alle 13.20 del 14 luglio (19.20 in Italia).

La polizia, che sta investigando ha aperto le indagini per morte, non ha ancora rivelato l’identità dei cadaveri, né la causa dei decessi. Impossibile non notare la macabra coincidenza di data che a distanza di così tanti anni accomuna i due eventi: era infatti il , avvenuta il 15 luglio del 1997 quando Gianni Versace venne freddato da due colpi di pistola alla testa dal serial killer Andrew Cunanan, proprio sui gradini di ingresso della villa al 1116 di Ocean Drive. L’assassino dello stilista, all’epoca 27enne, era già ricercato per altri 4 omicidi e si suicidò pochi giorni dopo aver colpito a morte Versace, in una casa galleggiante a Miami Beach, vicino al luogo dell’omicidio.

Casa Casuarina, conosciuta anche come La Magione, fu costruita nel 1930, in stile revival mediterraneo, su commissione di Alden Freeman. Nel 1992 venne acquistata da Gianni Versace che la restaurò e la ampliò aggiungendo l’ala sud e una piscina, rinnovando interamente tutti gli arredi. Dopo la sua morte fu venduta dalla famiglia nel 2010 ed è stata trasformata in Hotel Boutique di lusso, ristorante e spazio per eventi.

Anche se i due fatti, il ritrovamento dei due morti e l’omicidio di 24 anni fa, non sembrano per ora essere collegati, è impossibile non notare la stranezza del momento in cui sono avvenuti, che riporta alle mente lo sgomento di quei giorni del 1997. Per l’anniversario della morte del fratello, Donatella Versace, ha postato sul suo profilo Instagram una foto con dedica.