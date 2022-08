È nato Romeo Maria, il figlio di Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta

Giulia Pauselli è diventata mamma. Il 30 agosto 2022 alle ore 08:18 è nato il piccolo Romeo Maria. Il nome del bebè è stato tenuto nascosto fino a ieri quando il papà, Marcello Sacchetta, ha pubblicato un post su Instagram per dare il lieto annuncio ai suoi follower. La dedica è stata dolcissima: “D’ora in avanti tu chiamami “Amore”, ed io sarò per te non più Romeo, perché m’avrai così ribattezzato. Oggi 30/08/22 ore 08:18 è nato Romeo Maria Sacchetta, una nuova Mamma e un nuovo Papà. L’emozione è indescrivibile”. Le parole tratte dal famoso dramma shakespeariano Romeo e Giulietta non solo hanno commosso i fan della coppia ma hanno svelato finalmente il nome del bambino.

Pauselli e Sacchetta si sono conosciuti nel backstage di Amici, la fortunata trasmissione televisiva condotta da Maria De Filippi dove entrambi hanno lavorato come ballerini professionisti. Non è stato un colpo di fulmine, hanno affermato in una recente intervista, ma un sentimento che è cresciuto lentamente nel tempo. I due stanno insieme da 9 anni, convivono da qualche tempo e hanno tre bulldog francesi: Marlù, Giotto e Isabel. L’arrivo di Romeo Maria ha suggellato e completato il loro amore.

Giulia Pauselli ha raccontato spesso sui social delle difficoltà riscontrate in gravidanza. La scoperta causale di essere incinta, la paura di non poter più lavorare ma anche la capacità di accettare un corpo che cambia mese dopo mese. Si è messa a nudo suscitando qualche polemica ma ha continuato imperterrita mostrando la vasta gamma di fragilità che deve affrontare una futura mamma. La sua scelta ha dimostrato che una donna non deve mai sentirsi sbagliata ma semplicemente accettare i vari stati d’animo che, a volte, possono turbare la serenità della gravidanza.