Maria De Filippi: "Perché non potrò esaudire l'ultimo desiderio di Maurizio Costanzo"

Maria De Filippi non ama parlare di sé, preferisce che siano i suoi programmi a trovare spazio nei vari rotocalchi. Stavolta però ha stupito il suo pubblico con un’intervista in cui ha messo a nudo le sue paure più grandi e ha rivelato che non ce la farà a esaudire l’ultimo desiderio di Maurizio Costanzo, suo marito dal 1995. L’uomo, in una recente intervista, ha dichiarato che vorrebbe lasciare questa vita stringendo forte la mano della moglie. Un desiderio impossibile da realizzare, ha dichiarato la nota conduttrice televisiva.

Consapevole dei suoi limiti e delle paure che la accompagnano da sempre, Maria De Filippi sa che il dolore le impedirebbe di vedere gli occhi di Costanzo chiudersi per sempre. Non è nuova a questi sentimenti: il terrore della morte non la lascia mai. Non ha superato la scomparsa del padre e nemmeno quella della madre. Chiude i pensieri e il dolore in un armadio, non li risolve, semplicemente fa finta che non esistano. Questo è l’unico modo che conosce per andare avanti, afferma la conduttrice televisiva, e per affrontare il futuro.

Una donna come tante, anche se De Filippi ha saputo entrare nel cuore e nelle menti del pubblico televisivo con doti comunicative e un istinto fuori dal comune. La conduttrice intanto sta trascorrendo gli ultimi giorni di vacanza ad Ansedonia, in attesa di riprendere a settembre programmi come Uomini e Donne e Amici. Nel frattempo pare stia buttando giù qualche idea per svecchiare il format de La Talpa, il famoso reality show che andrà in onda tra qualche mese sulle reti Mediaset.