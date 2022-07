Perchè Tom Cruise è ancora la star del momento e qual è il suo segreto

Tom Cruise non è solo Maverick.

Reduce dal fortunatissimo Top Gun 2, Thomas Cruise Mapother IV, questo il vero nome dell’attore, fa ancora parlare di lui, ritrovandosi sulle testate dei magazine più famosi come vero e proprio sex symbol dell’anno… Ancora.

Tutti si chiedono infatti quali siano i suoi segreti per mantenersi così in forma nonostante la veneranda età di 60 anni.

Criogenesi? Ozonoterapia? O elisir di lunga vita?

Per Tom Cruise esistono vita sana, attività sportiva e dieta ferrea, ma anche… Uguisu no sun.

Nessuno ha mai pensato che il nostro Tom fosse ossessionato dalla propria pelle, ma soprattutto della sua cura, a cui si dedica in maniera quasi maniacale, ricorrendo anche a trattamenti alquanto… Particolari.

Uno di questi è l’uguisu no sun, una crema a base di escrementi di usignolo giapponese che secondo le più affermate riviste di stilyst, sia un vero miracolo per la pelle stanca, revitalizzandola e mantenendone la massima elasticità.

Cosa rende Tom Cruise così speciale anche oggi?

Nonostante il passare del tempo, rimane sempre al top, un attore poliedrico, professionale e pieno di talento.

La sua personalità eclettica poi, e l’umorismo pungente, lo rendono un personaggio veramente carismatico, che però, come il buon Pete Mitchell (n.d.r Maverick) forse non arriverà mai all’apice.

Ahimé infatti, la sua carriera, anche se piena di tanti successi, non gli ha ancora regalato un oscar, il premio per eccellenza per qualsiasi star di Hollywood.

Non resta quindi che incrociare le dita e sperare che finalmente arrivi il riscatto anche per Tom, il vero personaggio del 2022.