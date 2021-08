Magnetici occhi azzurri e tanto talento, Elena Rivera è arrivata su Canale 5. L’attrice spagnola, già protagonista in passato della serie di Antena 3, Cuéntame, interpreta Inés de Suárez, giovane e audace donna dell’Estremadura partita alla conquista del Cile. La serie tv, tratta dall’omonimo romanzo di Isabel Allende, s’intitola Inés dell’anima mia e va in onda dal 30 luglio 2021 nella prima serata del venerdì sulla rete ammiraglia Mediaset.

“Interpretare Inés è stata un’esperienza incredibile, che ripeterei mille volte. Sono innamorata di questa giovane guerriera in anticipo sui tempi”, ha dichiarato l’attrice in un’intervista a El Confidencial. Nel cast della serie – co-prodotta da RTVE, Boomerang TV e Chilevisión – anche Eduardo Noriega, protagonista in La bella e la bestia, Enrique Arce, che ha recitato in La casa di carta, e Fisica o Chimica, Ismael Martínez famoso grazie a El internado, Parla con lei, e Tutto su mia madre, e Benjamín Vicuña volto noto grazie al film Vis a Vis.

Elena Rivera è nata a Saragozza nel 1992 e sin da giovanissima ha capito di voler diventare un’attrice. Il suo esordio nel mondo dello spettacolo risale al 1999 quando, a soli sei anni, partecipò al talent show televisivo Menudas Estrellas in onda sul canale spagnolo Antenna 3, arrivando in finale.

Il primo ruolo come attrice è arrivato grazie a Cuéntame, dove ha interpretato il personaggio di Karina a partire dal 2005, quando aveva soltanto 13 anni. Nel frattempo, Elena è apparsa anche in numerosi film e serie tv come Los Quos nel 2011, Toledo, crocevia di destinazioni nel 2012 e Off Course nel 2015.

Per quanto riguarda la sua vita privata la protagonista di Inés dell’anima mia è molto gelosa della sua privacy. Non si sa dunque se al momento sia single o fidanzata. L’unica cosa certa è che insieme alla carriera in televisione Elena ha voluto continuare anche quella universitaria. Si è, infatti, laureata in Educazione Infantile.