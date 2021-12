Il cappotto tartan di Elena Santarelli è il capospalla di tendenza per l'inverno

Il tartan è senza dubbio uno dei must have per l’inverno, e per la stagione 2021/2022 non possiamo certo farci trovare impreparati. La fantasia a quadri è infatti uno di quegli elementi senza tempo, che non passano mai di moda, che arricchiscono ogni look dando quel tocco in più. Se, poi, uniamo il tartan ad un altro grande classico dell’inverno, il cappotto, il risultato non può essere che perfetto. E, infatti, quello sfoggiato da Elena Santarelli è il capospalla di tendenza di questa stagione.

La conduttrice ha infatti indossato, come si vede da una foto pubblicata sul suo profilo Instagram, un cappotto a quadri che ha subito conquistato il titolo di capospalla più glamour della stagione. Il più classico modello lungo e dritto (che rimane comunque un must per l’inverno) è stato sostituito da uno più morbido, oversize e corto. A renderlo ancora più particolare i colori accesi della fantasia: rosso, turchese e rosa. Un tocco di colore che illumina l’intero outfit.

Santarelli ha abbinato il suo cappotto ad un look total black. La conduttrice ha indossato un paio di jeans skinny, un cappellino di lana e gli immancabili Chelsea boots, capo irrinunciabile per l’inverno 2022. Il tutto rigorosamente nero. Un accostamento perfetto, che mette in risalto il capospalla firmato Khris Joy. Ma quest’ultimo non è l’unico brand che ha voluto puntare sul cappotto tartan: da Valentino a Celine, da Stella McCartney a Chanel, sono moltissime le maison che hanno portato sulle passerelle questo capo intramontabile e sempre elegante, perfetto per dare un tocco in più ad ogni outfit.