Le temperature iniziano a scendere, ma non volete rinunciare ad essere chic ed eleganti in qualsiasi occasione? La soluzione c’è: un cappotto. Lungo, oversize, teddy, a cappa e chi più ne ha più ne metta. Qualunque sia il modello, il cappotto è uno di quei capi intramontabili, in grado di dare quel tocco in più ad ogni look. E lo sanno bene le star, che lo sfoggiano nelle occasioni più disparate: dagli eventi ufficiali delle famiglie reali ad una passeggiata in città, per l’inverno 2021/2022 molte vip hanno scelto proprio questo capospalla evergreen. E noi possiamo prendere ispirazione dai loro outfit.

Un esempio del più classico cappotto scuro è quello che Kate Middleton ha indossato in occasione della cerimonia per l’Armistice Day. Blu notte, taglio sartoriale, dritto, lungo fino alle caviglie, il soprabito della Duchessa di Cambridge avvolge perfettamente la sua figura, mantenendo però allo stesso tempo l’eleganza e la sobrietà che si addice ad una principessa. Decisamente un must per chi ama i capi senza tempo.

Rimanendo in tema royals, quando si parla di cappotti è impossibile non citare Letizia Ortiz. Per la sua ultima apparizione pubblica la regina di Spagna ha lasciato tutti a bocca aperta con un capospalla rosso, firmato Hugo Boss, che aveva già indossato diverse volte negli ultimi anni. Per la visita in Svezia programmata per la fine di novembre 2021, la reina lo ha sfoggiato nuovamente in tutto il suo splendore: un modello morbido, a doppio petto ma senza bottoni, stretto in vita da una cintura e con i reverse oversize. Un capo perfetto per l’inverno, che unisce l’eleganza allo spirito natalizio che inizia a farsi sentire.

Per chi vuole osare con qualcosa di più particolare, ecco che un’ispirazione arriva da Miriam Leone, incantevole nel suo total look firmato Fendi. Sopra ad un completo in maglia e ad un paio di stivali, l’attrice ha indossato un cappotto leggermente oversize, di un color nude che tende al rosa cipria, caratterizzato da un dettaglio che lo rende ancora più glamour: un taglio netto ai lati del cappotto, che gli dona un aspetto più dinamico, arricchito da una fila di maxi frange sul lato destro.

E chi altri potevamo prendere come riferimento se non Chiara Ferragni, regina indiscussa dei social network e della moda. Per l’inverno 2021/2022, anche lei ha deciso di puntare su un capo evergreen come il cappotto: declinato in innumerevoli modelli e colori, l’influencer ci insegna che questo capospalla può essere adattato a qualunque tipo di outfit. Per esempio, grazie al teddy coat oversize che ha sfoggiato per l’ultimo viaggio a Londra, abbinato con una semplice tuta grigia e dei combat boots, abbiamo imparato che il cappotto è perfetto anche con i look più casual.

Nonostante i colori e le texture diverse che si stanno facendo largo, il total black rimane un classico intramontabile. Come dimostra Clio Zammatteo (alias ClioMakeUp), che per una passeggiata nel centro di Milano con la sua famiglia ha indossato un cappotto dalla lunghezza media, fino al ginocchio, che mette in risalto il punto vita grazie ad una cintura annodata. Un look semplice, per tutti i giorni, arricchito dai dettagli dorati dei bottoni e del reverse, e perfettamente abbinato ad un paio di stivali sopra al ginocchio.