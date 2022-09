Elisabetta Gregoraci, sbarco sexy alla Mostra del Cinema di Venezia

Alta, mora, fisico statuario e un sorriso che buca lo schermo. Elisabetta Gregoraci stavolta ha stupito il pubblico di Venezia 79 con un outfit total black che ha sottolineato, come se ce ne fosse bisogno, l’innato sex appeal e non solo. Il look di Gregoraci ha dimostrato che uno dei trend della prossima stagione, i pantaloni cargo, possono diventare protagonisti di look decisi che non rinunciano a un pizzico di femminilità.

L’arrivo di Gregoraci al Lido di Venezia è stato definito come lo sbarco più glam di questa edizione della Mostra del Cinema. Reggiseno a vista, cargo neri Ermanno Scervino, sandali Aquazzura e occhiali da sole Yves Saint Laurent, la showgirl calabrese non è passata inosservata. Reduce da una settimana che l’ha vista al centro del gossip per le foto con Giulio Fratini, ex di Roberta Morise, Elisabetta Gregoraci non ha rinunciato alla mise sensuale nemmeno per la sfilata serale sul red carpet.

L’abito della promenade, firmato Mario Dice, è un mix di eleganza, mood eccentrico e sensualità. Lungo fino alle caviglie e caratterizzato da un profondo spacco laterale, è impreziosito da una serie di inedite balze dal sapore gitano e da un plissè azzurro polvere. Elisabetta Gregoraci si gode i riflettori di Venezia 79 dopo un’estate che l’ha vista alla conduzione del programma Radio Norba Cornetto Battiti Live con Alan Palmieri. Terminati gli impegni tv, si è concessa una breve vacanza al mare in compagnia del figlio Nathan Falco Briatore.