Perdere la mamma è certamente una delle esperienze più dure da sopportare, indipendentemente dall’età, proprio perché si avverte la sensazione di dover rinunciare a una parte di sé, quella che ci ha dato la vita. I personaggi famosi ovviamente non fanno eccezione e spesso non nascondono di sentirsi ancora svuotati nonostante siano trascorsi anni dal lutto. Ne sa qualcosa Elisabetta Gregoraci, che ha vissuto in prima persona la malattia della mamma sperando fino alla fine che potesse farcela.

La showgirl sta per tornare in Tv alla guida di Battiti Live, il programma musicale itinerante in onda ogni estate, ma ancora adesso continua a pensare quanto la donna sia stata importante per lei.

“Mamma si è ammalata di tumore quando ero un’adolescente e ha combattuto per oltre 14 anni – ha raccontato in un’intervista al settimanale Gente -. Quando è mancata per me è stato devastante e lacerante. Dover dire addio a una madre è una prova troppo difficile da superare”.

La 42enne fa il possibile per trasmettere tutto il suo amore al figlio Nathan Falco, che lei continua a considerare “l’uomo della sua vita“. Ora che il ragazzino sta crescendo lei cerca di trascorrere gran parte del suo tempo libero con lui e di sostenerlo in ogni momento, esattamente come la mamma faceva con lei e sua sorella Marzia.

Battiti Live non sarà però l’unico suo impegno televisivo, ma anzi con ogni probabilità dovremmo vederla protagonista di un nuovo format trasmesso dalla Rai il prossimo autunno. Almeno per ora, però, lei preferisce non sbilanciarsi: “Ci sono altri progetti che bollono in pentola, ma è presto per parlarne”.