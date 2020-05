Ellen Fanning si traveste da Brad Pitt durante il Tonight Show

Ellen Fanning ha deciso di travestirsi da Brad Pitt durante l’ultima puntata del Tonight Show di Jimmy Fallon. L’attrice e il cast della nuova serie Hulu The Great hanno deciso di partecipare nuovamente alla Doppelgänger Challenge. Questa pratica è molti diffusa sui set americani e consiste nel travestirsi in un personaggio famoso, una sorta di sfida a chi si trucca meglio e riesce ad imitare il proprio beniamino. La giovane attrice, collega di Angelina Jolie nel nuovo film Maleficent 2, ha optato per impersonare l’ex marito dell’attrice.

“Sono io. Questo è Brad Pitt in versione barba con le perline” ha esordito Ellen Fanning davanti agli occhi increduli di Jimmy Fallon e del pubblico da casa. L’attrice ha deciso di dare un tocco personale all’imitazione del pluripremiato attore. La ragazza ha indossato un berretto grigio e una giacca nera un paio di occhiali da sole larghi e ha arricchito la barba con delle perline. Inizialmente anche il pubblico ha avuto difficoltà a riconoscere l’attrice. A causa dell’emergenza Coronavirus Ellen era in collegamento da casa sua non potendo essere presente in studio.

La Challenge fa parte di una sfida intrapresa tra il cast di The Crown e il cast di The Great, entrambe le crew hanno in comune gli stessi truccatori. I cast rivali dovevano presentare i loro migliori look basati sulle celebrità della vita reale e su personaggi di fantasia della TV e del cinema. “È stato molto divertente sfidarsi, e alla fine abbiamo vinto noi” ha dichiarato Ellen Fanning durante la diretta.

Dopo l’imitazione la Fanning ha parlato del suo debutto televisivo nella nuova serie di Hulu The Great in cui interpreterà Caterina la Grande. La serie sarà trasmessa a partire dal 15 maggio sulla piattaforma streaming. Con questo nuovo progetto Ellen Fanning si cimenta in un ruolo televisivo dopo aver preso parte a diverse produzioni cinematografiche negli ultimi anni.