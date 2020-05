Brad Pitt e Angelina Jolie tornano ad un rapporto più cordiale

Secondo le indiscrezioni, pare che finalmente si respiri un’aria più rilassata tra Brad Pitt e Angelina Jolie. I due sono stati sposati per dodici anni e, all’epoca, formavano la coppia più ammirata nel mondo dello showbiz.

Con il divorzio arrivato nel 2016 la situazione è completamente precipitata a causa di una serie di accuse reciproche, legate soprattutto al problema di alcolismo dell’attore. Contemporaneamente è scattata una lunga e tumultuosa battaglia legale per la custodia dei loro sei figli, tre naturali e tre adottati.

A quanto riporta il magazine USWeekly, negli ultimi giorni i due divi hollywoodiani hanno finalmente sotterrato l’ascia di guerra ed instaurato un rapporto non propriamente amichevole ma perlomeno più cordiale: “Le cose tra Brad e Angelina non sono mai andate così bene come adesso, i due sono molto più cordiali l’uno con l’altra e stanno davvero cercando una soluzione che sia soddisfacente per entrambi“.

Secondo una fonte vicina alla coppia, Angelina sarebbe particolarmente soddisfatta del percorso intrapreso dall’ex marito per combattere la sua dipendenza dall’alcool attraverso l’aiuto di un gruppo di alcolisti anonimi: “È piacevolmente colpita perché l’ex è sobrio da lungo tempo“.

Pare che le tensioni tra i due si siano finalmente allentate, anche se rimane in bilico il rapporto di Brad con i figli: Zahara, Shiloh e i gemelli Knox e Vivienne non hanno mai interrotto il legame con il padre, ma i più grandi Maddox e Pax non sono in contatto con lui da tempo.