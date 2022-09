Elodie conferma la relazione con Iannone. Ma con una precisazione

Elodie ovvero la regina dark del red carpet di Venezia e forse del cuore di Andrea Iannone. Finalmente la nota cantante romana fa luce sul mistero che da qualche tempo incuriosisce gli “aficionados” del gossip: è scoppiato l’amore con Andrea Iannone? Le voci su un presunto flirt si sono fatte via via più insistenti. Dalle prime vacanze in Puglia, in compagnia di Diletta Leotta e altri amici, fino al recente soggiorno in Sardegna: Elodie Patrizi e Iannone sembravano inseparabili!

Come se non bastasse i due sono stati fotografati a Milano durante un pranzo e poi a Lugano, la città elvetica dove risiede il campione di Moto GP. È amore? Ci pensa Elodie a chiarire l’intera vicenda: “È una persona che mi piace, ma in questa fase non credo ci siano aspettative né da una parte né dall’altra. Se dovesse fiorire, fiorirà. Ma non è il momento di parlarne”. Concisa, sincera e categorica: la cantante romana non ne sbaglia una! Tra i dubbi e le incertezze tipiche di un flirt appena nato, Elodie ufficializza per la prima volta le voci sulla liaison con Andrea Iannone ma al tempo stesso mette un punto fermo sul gossip che dilaga suo malgrado.

Elodie e Iannone del resto sono abituati a vivere al centro della scena mediatica. Il pilota è noto, oltre che per le prestazioni sportive, per la relazione con Belen Rodriguez e Giulia De Lellis. Elodie dal canto suo ha concluso da pochi mesi la storia d’amore con Marracash, il noto rapper milanese che le ha letteralmente strappato il cuore. In un’intervista di qualche tempo fa, Patrizi ha definito il cantante come ” La persona che amerò di più in tutta la mia vita. Un prossimo fidanzato non sarà contento di questo? Tanto non sarà mai all’altezza “. Sarà difficile quindi per chiunque e non solo per Andrea Iannone competere con il grande amore che ancora lega Elodie a Fabio Bartolo Rizzo, in arte Marracash!