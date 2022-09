Elodie sceglie la Maison Valentino per il debutto da attrice al Festival di Venezia

Elodie Patrizi ha scelto la Maison Valentino per il suo debutto come attrice al Festival di Venezia. Pier Paolo Piccioli, direttore creativo dello storico brand, ha disegnato per lei un abito haut couture che non è passato inosservato. Caratterizzato da un bustier dalla romantica forma a cuore e da una linea vagamente a sirena, l’abito sfuma in uno strascico leggero e in un taglio che esalta e fascia il corpo della cantante. Elodie ha completato il look con uno chignon alto, rossetto rosso e gioielli firmati Cartier.

Il soggiorno veneziano dell’artista è stato sottolineato da diversi abiti firmati Valentino. Per l’arrivo in città, Patrizi ha indossato una maxi camicia bianca impreziosita da piccoli dettagli in pizzo e balze e una minigonna con stampa a foulard. Indimenticabile l’abito indossato in occasione de Il Ballo della Luce, organizzato da Vanity Fair in collaborazione con Giorgio Armani. In uno scatto condiviso su Ig, Elodie sfoggia un vestito lungo nero dalle forme morbide che copre le spalle, lasciando scoperta una parte dell’addome.

Elodie ha debuttato nel film Ti mangio il cuore in concorso a Venezia per la sezione Orizzonti in sala dal 22 settembre. Alla domanda se la scena di nudo presente nella pellicola l’avesse messa in imbarazzo, la cantante romana ha risposto in maniera negativa. Non teme assolutamente le scene di nudo perché ha un rapporto sereno e armonico con il suo corpo. Patrizi ha inoltre dichiarato di aver considerato il cinema come un formidabile compagno di viaggio, più dei libri. Recitare le ha permesso di toccare le vibrazioni più profonde della sua anima.