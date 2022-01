È un periodo ricco di impegni per Elodie. Dopo il successo del suo nuovo album – e la rottura con il fidanzato storico Marracash -, la cantante si trova attualmente a Los Angeles per lavorare ad un servizio fotografico. E tra una pausa e l’altra trova il tempo per aggiornare i suoi follower sulle ultime novità. Ed è stato proprio grazie ad un post su Instagram pubblicato da Elodie che abbiamo scoperto i pantaloni più cool del nuovo anno.

Nello scatto, infatti, la cantante osserva distrattamente il cellulare mentre sorseggia un caffè. “Odio aspettare”, si legge nella caption del post, che ha superato in pochissimo tempo i 260mila like e fatto incetta di commenti entusiasti; da Belen Rodriguez che scrive “Ma la bellezza?”, a Marracash che la prende dolcemente in giro commentando “Si vede dalla faccia, (che odi aspettare)“.

Ma a colpire l’attenzione è sicuramente l’outfit sfoggiato dalla cantante. Elodie, infatti, indossa un paio di pantaloni beige con lavorazione a coste e allacciatura corset è realizzato in maglina abbinati ad un top dello stesso tessuto e della stessa nuance. Dal taglio aderente, fasciano alla perfezione le gambe di Elodie, mettendo in evidenza la silhouette slanciata.

L’allacciatura è molto sensuale e i dettagli applicati sulla parte alta del pantalone, impreziosiscono un tessuto che altrimenti potrebbe essere considerato molto semplice. Del resto, il tessuto di maglina è senz’altro tra i trend di questa stagione e rende il capo ancora più ricercato. Elodie ha abbinato questa meraviglia ad un top a maniche lunghe e con un sensualissimo scollo alla ‘vedo-non-vedo‘. I capelli sono lasciati lisci e sciolti, il trucco è leggero ma molto sensuale. Un outfit davvero unico, insomma, ideale per iniziare il nuovo anno con la giusta grinta (e il giusto stile).