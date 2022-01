Il (dolce) messaggio di Emma Marrone a Stefano De Martino

Una Instagram stories di Emma Marrone ha mandato in fibrillazione il popolo dei social e ha riportato alla memoria la sua storia d’amore, bella e travagliata, con Stefano De Martino. La cantante, infatti, ha pubblicato un video che la ritrae intenta a guardare la trasmissione di RaiDue, in onda in seconda serata, Bar Stella, condotta dal ballerino e ora presentatore napoletano.

A completare la Ig story, Emma Marrone ha inserito una sola ma significativa parola: “Proud”. Orgogliosa, quindi, del percorso professionale compiuto dal suo ex fidanzato. Tanto è bastato per creare due fazioni, altrettanto agguerrite e portatrici di argomentazioni ugualmente convincenti, che danno diverse chiavi interpretative al comportamento dell’ex allieva di Amici.

Per alcuni, infatti, Emma sarebbe ancora molto legata al suo grande amore Stefano e non perderebbe occasione manifestare i suoi sentimenti. Per altri, invece, il gesto della cantante dimostrerebbe la sua acquisita maturità come donna, che le consentirebbe di avere un atteggiamento comprensivo e di affetto verso la sua ex fiamma.

La trentasettenne, insomma, avrebbe con il tempo razionalizzato il comportamento di De Martino, valutandolo come frutto della giovane età che i due avevano all’epoca della separazione, dovuta al tradimento del ballerino. Una comprensione che, effettivamente, sembra lasciare la cantante libera di esprimere tutta la sua ammirazione per Stefano De Martino, sentimento puro e non inquinato dal dispiacere che la fine del rapporto deve aver inflitto a Emma.

Insomma, il passato è passato e l’ex concorrente di Amici sembrerebbe proprio averci messo, come si suol dire, una pietra sopra. Ci sentiamo di propendere, insomma, per chi ha deciso di interpretare in questo modo la storia su Instagram di Emma.