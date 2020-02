Emma Stone: tutto ciò che sappiamo sulle sue nozze

Emma Stone sposerà il compagno, il comico e regista Dave McCary, nel 2020: ecco tutto ciò che sappiamo sulle nozze più attese di Hollywood. L’attrice ha sempre mantenuto il massimo riserbo sulla sua vita privata, quindi per ora le notizie non sono ufficiali, ma scopriamo insieme le prime indiscrezioni su questo matrimonio, tra possibili ospiti, l’anello di fidanzamento e abito da sposa.

I due si sono conosciuti nel 2016 sul set del Saturday Night Live, il noto programma del quale Dave è regista. Solo nel gennaio 2019 però, ai SAG Awards, la coppia ha fatto la sua prima uscita pubblica sul red carpet.

La proposta e l’anello di fidanzamento

Lo scorso dicembre Dave McCary ha annunciato il fidanzamento ufficiale con Emma Stone su Instagram, con un post che ha dato il via al toto-news sulle nozze. A detta di Entertainment Tonight l’anello che vediamo nella foto, il Winter Pearl Ring, è stato realizzato dal maestro orafo Yoshinobu Kataoka. Oro 18 carati, con al centro una perla Akoya, circondata da una corona di diamanti con un motivo a fiocco di neve.

Visualizza questo post su Instagram 💕 Un post condiviso da @ davemccary in data: 4 Dic 2019 alle ore 4:42 PST

La possibile data

Dato l’anello a motivo invernale il matrimonio potrebbe celebrarsi proprio a fine 2020, in una romantica cornice innevata. Nessuna data è stata per ora annunciata, e forse le nozze avverranno a sorpresa, facendo trapelare la notizia solo a cose fatte.

L’abito da sposa

Inutile dirvi che chi disegnerà l’abito da sposa è ancora top secret, ma i media americani hanno già qualche idea. Il toto nomi punta su Chanel, Stella McCartney e Prada, stilisti ai quali Emma Stone è solita rivolgersi per i grandi red carpet. Ma l’attrice, vincitrice del premio Oscar per La La Land, è anche ambasciatrice per Louis Vuitton dal 2017, e potrebbe rivolgersi al suo direttore creativo, Nicolas Ghesquière, per il giorno del sì.

Idee sul menù di nozze

Non ci sono dubbi sul menù, che sarà certamente vegan, data l’inclinazione dei due sposi. Emma Stone è infatti notoriamente una vegana convinta, mentre Dave McCary è vegetariano. I migliori chef di Hollywood saranno già al lavoro sul menù perfetto.

Gli ospiti vip

I due sono molto amati e stimati nell’ambiente, quindi in molti vorranno partecipare alle loro nozze. Certamente potremo vedere il coprotagonista di La La Land, Ryan Gosling, e poi le amiche di sempre di Emma Stone, Jennifer Lawrence, Adele, le gemelle Olsen e Sienna Miller.

Location top secret

Emma e Dave vorranno celebrare delle nozze top secret, per questo si ipotizza una location molto isolata, forse addirittura in Europa. Pare infatti che la neo sposa Jennifer Lawrence abbia dato alla Stone dei suggerimenti per sfuggire alla stampa.