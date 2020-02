Matilda sei mitica: il musical diventa un film con Emma Stone

Il musical tratto da Matilda sei mitica diventerà un film, e potrebbe vedere tra i protagonisti Emma Stone e Ralph Fiennes. In attesa di conferme ufficiali sul cast, si vocifera che la Stone potrebbe ricoprire il ruolo di Miss Honey, la dolce e gentile maestra di Matilda, mentre Ralph Fiennes potrebbe vestire i panni della cattiva Miss Trunchbull (Aghata Trinciabue nell’adattamento in italiano). La pellicola sarà una co-produzione Netflix e Working Title.

Secondo quanto riportato dal BroadwayWorld i due attori sarebbero già in trattativa per l’assegnazione dei ruoli. Emma Stone torna quindi a recitare in un musical, dopo il grande successo di La La Land al fianco di Ryan Gosling. Suo partner sul set questa volta Ralph Fiennes, mago del trasformismo, che si travestirà da donna per il musical di Matilda. L’attore aveva dimostrato le sue qualità di camaleonte interpretando Lord Voldemort nella saga di Harry Potter. Le riprese del film si svolgeranno tra agosto e dicembre 2020. Ad oggi non si hanno notizie riguardo la data di rilascio del lungometraggio.

Il romanzo Matilda di Roald Dahl aveva già visto una trasposizione cinematografica nel 1996 con il film Matilda sei mitica. Successivamente il romanzo è stato adattato come musical a teatro. Il regista del film sarà Matthew Warchus. Warchus ha già diretto il musical teatrale. Matilda sarà prodotto da Working Title, casa di produzione che ha portato in sala film come Billy Elliot, Yesterday e Les Misérables.