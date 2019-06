Epilatori Braun: recensione del Braun Silk expert Pro 5

L’epilazione a luce pulsata (IPL) consente la rimozione permanente dei peli superflui. Fino a qualche tempo fa il trattamento era appannaggio dei centri estetici ma grazie agli epilatori di ultima generazione, come il nuovissimo Braun Silk expert Pro 5, il procedimento si può replicare anche a casa in assoluta sicurezza con la tecnologia SensoAdapt™ progettata da Braun. Ai buoni risultati si aggiunge un notevole risparmio sia economico che di tempo.

La redazione ha testato il prodotto per un periodo di media durata (oltre un mese) per fornire un'opinione approfondita e raccontare una reale esperienza di uso dell'epilatore Braun Silk expert Pro 5.

Come funziona l’epilazione a luce pulsata?

La luce pulsata agisce sulla radice dei peli superflui andando a colpire la melanina nel follicolo pilifero: le pulsazioni, rilasciate attraverso la luce, inibiscono la crescita dei nuovi peli e arrestano il ciclo di ricrescita. Il processo avviene perché la melanina – il pigmento che colora il pelo – assorbe la luce che si trasforma in calore sciogliendo il bulbo pilifero.

La luce pulsata funziona in base alla tonalità della pelle che, però, è varia. Il sensore SensoAdapt™ del Braun Silk expert Pro 5 rileva la tonalità della pelle 80 volte al secondo e adatta automaticamente l’intensità della luce pulsata. Inoltre la luce pulsata viene emessa solo quando è perfettamente a contatto con la pelle grazie ad alcuni sensori.

Caratteristiche dell’epilatore a luce pulsata Braun Silk expert Pro 5

L’epilatore, oltre al sensore SensoAdapt™, si usa molto velocemente poiché emette 125 impulsi di luce al minuto. Inoltre, è dotato di una testina aggiuntiva che consente di trattare con massima precisione le zone del corpo più difficili come il labbro superiore, le ascelle o la zona bikini. Il dispositivo è, infine, dotato di tre intensità di trattamento che si selezionano con un pulsante: normale, delicata ed extra delicata.

Braun Silk expert Pro 5: recensione, prezzo e acquisto

L’epilatore a luce pulsata si utilizza su pelle depilata, per questo nella confezione troverete anche un rasoio da utilizzare al bisogno, perfettamente asciutta, detersa e priva di oli o creme. Il momento migliore per effettuare il trattamento è quello successivo alla doccia. Se avete fatto la ceretta l’epilatore può essere utilizzato senza alcun timore. Per i primi due mesi occorre fare il trattamento una volta a settimana ma tenete presente che i primi risultati si vedono dopo 8-12 settimane. L’impugnatura è molto comoda e il filo di alimentazione sufficientemente lungo per consentire movimenti agevoli.

Come si usa il Braun Silk expert Pro 5? Facendo scorrere l’apparecchio lungo la zona da trattare. Non siate impazienti e fate scorrere l’epilatore lentamente lungo il corpo e premendo il tasto in modo continuo. La testina di precisione si usa in modo differente: dovete appoggiare l’apparecchio sulla zona, spingere il pulsante e spostarvi sulla zona successiva da trattare.

L’epilatore è dotato di tre livelli di intensità di rilascio dell’impulso luminoso: normale, delicata ed extra delicata. Il consiglio è di partire con il livello più basso per la prima seduta e aumentare l’intensità in quelle successive. A una maggiore intensità corrisponde anche un aumento del calore, se risulta sgradito potete tranquillamente fare tutte le sedute con l’intensità delicata. Il test è stato eseguito su gambe e braccia e dopo un mese e mezzo i risultati hanno iniziato a essere visibili. Utilizzate la testina di precisione anche per caviglie e polsi perché il Braun silk- expert emette gli impulsi di luce solo quando è perfettamente a contatto con la pelle. Al termine del trattamento potete applicare una crema corpo idratante.

Funziona davvero? Sì, ma occorre pazienza e bisogna comprendere che contemporaneamente al trattamento si deve continuare con l’epilazione tradizionale. I peli inizieranno progressivamente a indebolirsi, a crescere più lentamente e a scomparire gradualmente.

Infine il costo: 499 euro non sono pochi ma il prodotto è eccellente e consente un notevole risparmio futuro in fatto di cerette dall’estetista e tempo.

Pro: realmente efficace, veloce, semplice da utilizzare, silenzioso, non è doloroso.

Contro: la confezione è sprovvista di occhiali protettivi e, benché le pulsazioni non siano dannose, sono comunque fastidiose perché molto luminose. Il consiglio è di distogliere lo sguardo e di utilizzare l’apparecchio in un ambiente ben illuminato.

Prezzo consigliato 499 euro.