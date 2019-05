Nuove frontiere della depilazione: i peli superflui si combattono con l’epilatore luce pulsata grazie alla Intense Pulsed Light.

La tecnologia IPL è ideale per depilare in modo permanente aree più ampie del corpo, ulteriormente sviluppata per un uso domestico facile e sicuro, con fino all’80% di peli in meno dopo sole 3 applicazioni. In un trattamento IPL, le radici (follicoli) dei peli del corpo da rimuovere vengono permanentemente distrutte da una fonte di luce ad alta energia, disattivando così la crescita.

Il successo di questa nuova tecnologia è stato quasi immediato, soprattutto perché questa epilazione non è invasiva né dolorosa. Inoltre assicura una depilazione permanente, eliminando così per sempre il problema di cerette o altri strumenti per la depilazione.

Ecco i top rated 2019 tra i migliori epilatori a luce pulsata.

1. Philips Lumea Prestige

Progettato per le curve del corpo e per un’epilazione semplice, direttamente a casa. Gli accessori unici, intelligenti ed ergonomici, si adattano perfettamente alle curve e adattano i programmi di trattamento ad ogni zona del corpo.

: il sensore SmartSkin suggerisce l’impostazione luminosa più adatta alla tonalità della pelle Tempo di applicazione mezza gamba: quattro minuti

Prezzo consigliato: 539,99 euro. Scopri se è in sconto.

2. Epilatore a Luce Pulsata Kyg

Dispositivo con 5 impostazioni di intensità della luce (display a LED) per determinare il tipo di pelle, che garantisce sempre l’intensità di luce corretta, per una depilazione efficace e sicura. Rimuove oltre il 75% dei peli in sole 8 settimane.

: dopo 4-6 mesi di utilizzo, i peli sono visibilmente inferiori e la ricrescita viene prevenuta, ottenendo una duratura ed efficiente esperienza di depilazione Tempo di applicazione: consente di trattare l’intero corpo in soli 30 minuti

Prezzo consigliato: 159,99 euro. Scopri se è in sconto.

3. Epilatore a luce pulsata Bellissima Imetec

Sfrutta la combinazione di due energie per ridurre la crescita dei peli superflui in maniera ancora più efficace: l’impulso luminoso emesso viene assorbito in maniera selettiva dalla melanina contenuta dal pelo, fino alla radice.

: indicato per le tonalità della pelle da 1 a 6. I 5 livelli di energia luminosa consentono le personalizzazioni del trattamento Tempo di applicazione: permette una riduzione permanente dell’80% dei peli superflui dopo 4 trattamenti

Prezzo consigliato: 149 euro. Scopri se è in sconto.

4. Braun PL5137 Silk-expert Pro 5

Si adatta in maniera automatica e costante alla tonalità della pelle per offrire un equilibrio ottimale tra efficacia e sicurezza per una rimozione definitiva dei peli visibili. L’epilatore a luce pulsata più rapido è 2 volte più veloce rispetto al precedente Silk-expert 5. Include una testina di precisione per raggiungere le aree più piccole come il viso, zona bikini o ascelle.

: tecnologia a luce pulsata sicura, clinicamente testata e dermatologicamente accreditata come sicura sulla pelle dalla Skin Health Alliance Tempo di applicazione: tratta la parte inferiore delle gambe in meno di 5 minuti

Prezzo consigliato: 499 euro. Scopri se è in sconto.

5. Remington IPL6750 i-Light Prestige

Sfrutta un sistema innovativo arricchito dalla tecnologia PROPULSE™ creata da Remington: un impulso di luce intensa, clinicamente testato, colpisce il pelo direttamente alla radice, portando ad una riduzione dei peli permanente e ad una pelle super liscia.

: design ergonomico ed elegante, con un manipolo comodo da usare Tempo di applicazione: risultati permanenti in soli 3 trattamenti

Prezzo consigliato: 399 euro. Scopri se è in sconto.