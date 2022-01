Euphoria, tre look imperdibili ispirati alla serie tv (e già virali su TikTok)

Dopo tre lunghissimi anni di attesa, la seconda stagione di Euphoria, la serie HBO Max scritta e diretta da Sam Levinson, è tornata ad appassionarci nella notte fra domenica 9 e lunedì 10 gennaio 2022. Un ritorno seguitissimo per lo show con protagonista Zendaya, che ha registrato numeri da record.

Secondo quanto riportato dal WarnerMedia, infatti, il primo episodio di Euphoria 2 – Trying to Get to Heaven Before They Close the Door – ha raggiunto i 2,4 milioni di spettatori negli USA, diventando l’episodio più twittato di una serie TV via cavo dalla fine de Il Trono di Spade. Del resto, la serie è davvero molto amata – soprattutto dalla Gen Z – e non solo per la trama avvincente o i personaggi ben caratterizzati.

A conquistare sono anche i vestiti, outfit che esprimono i sentimenti dei protagonisti con precisione, tra marchi emergenti e vintage e make up o nail art che vengono subito ripresi ed imitatati, come è successo agli ultimi outfit della Preview, che sono diventati virali su TikTok in meno di ventiquattro ore dall’uscita della puntata. E tra i tanti look cool che la puntata ci ha regalato, ce ne sono tre che hanno lasciato il segno.

Il primo è senz’altro quello di Maddy (Alexa Demie), che ha sfoggiato per il mega party di Capodanno un mini dress nero con dettagli cut-out aderente e sensuale, con guanti abbinati di Akna. Tra un sensuale gioco di vedo-non-vedo, faceva capolino dalla scollatura una collana Brat smaltata vintage di Claire’s. Il tocco in più? Gli abbagliati sandali stringati di Amina Muaddi.

E Lexi (Maude Apatow), non è certo da meno. Mentre è intenta a parlare con Fezco, la vediamo indossare una camicetta di seta dorata ricamata abbinata ad un paio di pantaloni rossi a zampa, entrambi di Batsheva; ai piedi degli iconici stivali neri, che smorzano un po’ un look dal gusto sapientemente retrò.

Il terzo outfit assolutamente da copiare è quello di Kitty (Kathrine Narducci), la nonna di Fezco. Qui la vediamo sfoggiare un abito personalizzato di Amber Doyle (con la scritta “God’s Word God’s Will” sul retro) e gioielli di Lisa Eisner. Il completo che non può mancare nei nostri guardaroba.