Il look di Zendaya ha conquistato il web (e non solo). Alla premiazione del Pallone d’Oro in Francia, per il tour promozionale di Spider-Man: No Way Home, l’attrice statunitense era semplicemente perfetta. Ha, infatti, indossato un abito mozzafiato impreziosito da un dettaglio davvero unico: un ornamento in oro sula schiena che richiama – come hanno notato i fan in brevissimo tempo – i tentacoli del Dottor Octopus, uno dei nemici del film della Marvel.

Zendaya ha scelto un abito vintage aderente, che lascia la schiena scoperta, dalla collezione Autunno 2000 di Roberto Cavalli, aggiornato dall’attuale direttore creativo Fausto Puglisi, da un dettaglio che ha fatto letteralmente impazzire il web. Puglisi, infatti, ha inserito un elemento chiave: un gioiello dorato che adorna tutta la schiena lasciata scoperta dal vestito.

È qui che entra in gioco il richiamo a Spider-Man a cui abbiamo accennato e che i fan hanno subito colto: l’esoscheletro che compone il gioiello richiama quello di Doc Ock, apparso nel film Spider-Man 2 diretto dal regista Sam Raimi. Subito i fan di Zendaya – e dei film della Marvel – si sono scatenanti, facendo schizzare il nome dell’attrice nei trend di Twitter. “Zendaya come Dr. Octopus ma in versione alla moda“, ha scritto un utente, comparando la foto dell’abito con quella dell’antagonista della pellicola.

Zendaya sempre sul pezzo , amo questa ragazza pic.twitter.com/dLJnJWNAI9 — 𝐶𝑎𝑚🧤𝑖𝑛 𝐻𝑎𝑤𝑘𝑒𝑦𝑒 𝑒𝑟𝑎 (@camloves_MCU) November 30, 2021

E l’attrice non ha perso tempo, ripubblicando il post nelle sue storie su Instagram, aggiungendo la frase: “Adoriamo i riferimenti”, confermandosi una vera e propria icona della moda. Per mantenere l’attenzione sul retro dell’abito di Roberto Cavalli, poi, Zendaya ha raccolto i capelli in una crocchia bassa e ha completato il look con un paio di orecchini a cerchio dorati oversize. Un trucco leggero – ma magnetico – a definire il suo splendido outfit.