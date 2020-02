Eva Mendes risponde alla critica social: “Sono grata ogni giorno di invecchiare”

Nonostante si stia avvicinando alla soglia dei cinquant’anni, Eva Mendes continua a sfoggiare una bellezza mozzafiato mostrandosi come una delle attrici più affascinanti in circolazione.

C’è, però, chi non la pensa allo stesso modo almeno stando al commento di una follower ad uno degli ultimi post condivisi dall’attrice su Instagram. Nel video la Mendes, che spegnerà 46 candeline il prossimo 5 Marzo, è apparsa raggiante mentre dava alcune informazioni sulla cura dei suoi capelli. Oltre ai diversi apprezzamenti dei fan, è apparsa una frecciatina che ha spiazzato un po’ tutti: “Sta invecchiando“.

Eva ha preso con ironia l’osservazione circa la sua età rispondendo con eleganza: “Sì, hai ragione. Grazie a Dio sto invecchiando. Significa che sono ancora qui. Compirò 46 anni presto e sono grata ogni giorno di invecchiare. Il tuo commento aveva lo scopo di farmi stare male? Non ci sei riuscita. Mi fa sentire grata di invecchiare. Quindi grazie per avermi fatto ricordare che sono ancora qui“.

In tantissimi hanno apprezzato la risposta dell’attrice che ha continuato lasciando un altro commento: “Grazie per l’amore! Ma in realtà non mi ha fatto arrabbiare, mi ha rattristato che pensasse che fosse una brutta cosa. Invecchiare è un obiettivo!!!! Non è vero?!? Non vedo l’ora di invecchiare“.

Il tempo che passa non è, quindi, un problema per la diva hollywoodiana che ha ripreso il discorso anche in un’intervista per People: “Viviamo in una società in cui invecchiare è qualcosa da temere o di cui vergognarsi. […] È come se non mi sentissi 46enne ma mi sento come se avessi 46 anni di esperienza. Lo trovo così potente“.