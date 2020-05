Eva Mendes si fa truccare dalle sue figlie (foto)

Eva Mendes ha deciso di farsi truccare dalle sue figlie e ha condiviso il risultato finale in una foto pubblicatao sul suo profilo Instagram. L’attrice, che ama molto la riservatezza, preferisce condividere questi momenti e questi scatti bizzarri, piuttosto che pubblicare foto delle sue bambine. Il make up è stato realizzato dalle sue due bambine, Esmeralda e Amanda Lee, con la gentile collaborazione di suo marito Ryan Gosling.

“Hanno vinto” ha scritto l’attrice di origini cubane nella didascalia del suo post. Il trucco include un ombretto blu neon, un po’ di fondotinta rosso sulle guance e qualche segno di matita sfumata sulla faccia. Il lato divertente è che i prodotti sono stati applicati letteralmente su ogni parte del viso indistintamente. Diverse celebrità hanno sorriso commentando sotto il post e definendo il simpatico risultato fantastico. Non è la prima volta che le due bambine, Esmeralda e Amanda Lee si divertono a truccare mamma. Qualche settimana fa Eva Mendes aveva pubblicato un altro scatto con un altro make-up realizzato dalle figlie. L’attrice e il marito hanno scelto per il momento di non condividere sui social immagini delle loro bambine, ma Eva si diverte a pubblicare foto scattatele da loro.

A casua dell’emergenza Coronavirus la Mendes e la sua famiglia hanno scelto sin da subito l’isolamento e trascorrono le giornate giocando insieme e realizzando questi fantastici scatti. L’ex modella si è sentita molto provata durante questo periodo. All’inizio dell’isolamento aveva scritto ai suoi fan che non sapeva come comportarsi, se continuare a postare foto random o sparire dai social per un po’. Fortunatamente ha optato per la prima opzione e tra un disegno e un trucco regala ai suoi followers un po’ di svago