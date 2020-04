Eva Mendes: non pubblicherò le foto della mia famiglia sui social

Eva Mendes ha rivelato il motivo per cui non pubblicherà mai le foto della sua famiglia sui social. L’attrice ha risposto ad una fan sotto il suo ultimo post Instagram spiegando il motivo di questa scelta. Sin dall’inizio della loro relazione Eva Mendes e Ryan Gosling hanno tenuto la loro vita privata lontano dai riflettori. Con l’arrivo delle figlie hanno deciso di limitare i loro post sui social condividendo solo scatti e post riguardanti i loro progetti, senza raccontare la loro vita privata. La scelta della coppia dimostra la loro volontà di voler tenere separata la vita privata e quella lavorativa.

L’ultimo post della Mendes è un dettaglio dell’opera di René Magritte Gli amanti. “In questo momento sono molto confusa su cosa pubblicare o no, pubblico qualcosa che mi ispira e spero possa ispirarvi. Non posto niente della mia famiglia e mi sento in difetto se posto qualcosa riguardo al mio lavoro” ha scritto l’attrice nel post. “Questa è una delle mie opere d’arte preferita di René Magritte. La trovo molto rilevante specialmente in questo periodo“.

Sotto questo post una fan le ha chiesto di condividere qualcosa della sua famiglia in questo momento di crisi per il Coronavirus. Eva ha commentato spiegando che per lei e per Ryan la privacy della loro vita di coppia è importante, soprattutto per quanto riguarda Esmeralda e Amada. L’ex modella ha affermato che non pubblicherà nessuna foto delle loro figlie finché non saranno grandi abbastanza da fornirle il consenso per farlo. Dopo questo chiarimento la Mendes ha condiviso un simpatico ritratto realizzato dalle sue figlie. Eva Mendes non è l’unica star che non vuole pubblicare le foto dei propri bambini sui social. Anche Kristen Bell, voce di Anna in Frozen, ha deciso di non pubblicare nessuna foto della propria figlia.