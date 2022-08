Evelina Sgarbi rifiuta il Grande Fratello Vip, la reazione di papà Vittorio è furiosa

Evelina Sgarbi, nata dalla relazione tra una donna torinese e Vittorio Sgarbi, ha rifiutato di prendere parte alla prossima edizione del Grande Fratello Vip. La ragazza ha detto no al reality per evitare i possibili pettegolezzi sul padre ma anche per continuare a vivere senza problemi la sua vita privata. Da tempo infatti Evelina vive a Biella con il fidanzato Leopoldo. Il suo rifiuto però ha suscitato un’accesa reazione da parte di Vittorio. La colpa della ragazza? Aver rifiutato un cachet da 100.000 euro.

Sputare sul denaro, questa è l’espressione utilizzata da Sgarbi per definire la decisione della figlia. L’uomo ha affermato che rifiutare un simile compenso è inammissibile, soprattutto per una ragazza che ama circondarsi di cose belle e lussuose. Pare infatti che, dopo un periodo di silenzio tra i due, Evelina si sia riavvicinata al padre per chiedere una borsa di Dior del valore di 2800 euro. “Avrebbe avuto l’occasione per pagare i suoi conti” ha tuonato Vittorio, ancora incredulo per il rifiuto della ragazza che lavora come modella e studia all’Istituto Marangoni di Milano.

La vicenda potrebbe sembrare paradossale perché lo stesso Sgarbi ha rifiutato più volte di partecipare a vari reality show. È lo stesso critico d’arte a chiarire il motivo durante una recente intervista. L’uomo ha infatti dichiarato che può tranquillamente concedersi il lusso di rifiutare di partecipare a programmi come L’isola dei Famosi perché offrono cachet decisamente bassi rispetto ai suoi standard. Non intende muoversi per meno di 2 milioni di euro perché il suo tempo e l’attività di sindaco e deputato sono preziosi!