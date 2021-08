“Mi vergogno che a rappresentare un Paese ci sia un cogl*one come Sgarbi“. Fedez non le manda a dire. Dopo le critiche da parte di Vittorio Sgarbi (a causa dello smalto sulle unghie), la risposta del rapper non si è fatta attendere e ha ricevuto il sostegno di moltissimi fan.

La vicenda ha avuto inizio il 28 agosto, quando il critico d’arte ha pubblicato un collage di due foto del cantante, una del viso e una delle unghie e ha scritto: “Sulle unghie lo smalto, nel cervello la ruggine”. Fedez ha replicato così: “Ma esattamente che problemi ha il signor Sgarbi? Per il senatore le priorità del Paese sono lo smalto sulle unghie?”.

Il tenore dei commenti poi è agghiacciante https://t.co/Wm84f66hIb — Fedez (@Fedez) August 29, 2021

Il rapper ha poi approfondito ulteriormente la vicenda nelle sue stories di Instagram: “È da mesi che il senatore Sgarbi coltiva questa ossessione nei miei confronti. Davvero non capisco… uno stipendio ben pagato con i nostri soldi, insomma, la politica italiana è una barzelletta che non fa più ridere”.

E al commento di un utente che gli chiedeva: “Non ti vergogni a conciarti come una femmina?”, il cantante ha replicato:

“La risposta è no. E domani i vostri figli si sentiranno legittimati a fare queste domande a persone ben più fragili del sottoscritto. Mi vergogno che a rappresentare un Paese nella sua diversità, le persone nella loro unicità, ci sia un col*one come Sgarbi”.

Le schermaglie tra i due erano cominciate quando Fedez aveva pubblicamente condannato il concerto abusivo del collega Salmo a Olbia. Una protesta contro le contraddizioni del Green pass che bloccano il mondo della musica ma che consentono assembramenti in piazza e nelle vie delle città italiane, si era giustificato Salmo.

E Sgarbi, storicamente critico sulla gestione dell’emergenza Coronavirus, era stato uno dei pochi a difenderlo: “La differenza tra il falso Fedez e l’autentico Salmo è nel riconoscere la realtà. Ci sono state malattie, il pericolo non è solo il Covid, e le persone si muovono e vivono in vacanza lo stesso“, come riporta Libero. Da quel momento in poi i due hanno portato avanti numerosi botta e risposta, a colpi di post sui social.