Fabio Fazio compie 57 anni, la dedica di Luciana Littizzetto: “Buon compleanno mia metà”

Fabio Fazio ha spento 57 candeline e, per l’occasione, la sua compagna di avventure Luciana Littizzetto ha pubblicato sulla sua pagina Instagram una vecchia fotografia che li ritrae insieme. Si tratta di uno scatto risalente al Festival di Sanremo 2014, tratto da uno sketch dove entrambi stavano celebrando sul palco il loro finto matrimonio, con Terence Hill nei panni di Don Matteo come sacerdote.

“Buon compleanno alla mia metà. Anzi. Togli dolce. Buon compleanno mia metà”, così scrive “Lucianina”, come ama soprannominarla Fazio, per festeggiare questa ricorrenza. L’immagine ha fatto il giro del web, raccogliendo centinaia di auguri e commenti affettuosi da parte dei follower. “Siete adorabili” afferma un fan.

I due, che da anni lavorano insieme a Che tempo che fa, programma condotto da Fabio Fazio nel quale ogni domenica sera la Littizzetto interviene con degli sketch comici, sono stati addirittura definiti “la coppia più bella del mondo”.

Oltre che colleghi, infatti, Fabio Fazio e Luciana Littizzetto sono grandi amici da anni e il loro legame è evidente anche agli occhi del pubblico. Ogni volta che sono insieme in studio, la coppia crea delle gag comiche molto amate dai telespettatori. Lui più serio e composto, lei tagliente e spiritosa.

“È bello lavorare con lui” – rivelò la comica durante un’intervista per il Corriere della Sera – “Fabio ha classe e impegno, ti dà insieme l’impressione di essere coinvoltissimo in quello che sta facendo e intanto di pensare già a quello che farà dopo. Mi fa parlare e a me piace da matti”.